Süßer Moment bei Papst-Vorstellung geht im Netz viral

Ein bewegender Moment spielte sich bei der Vorstellung des neuen Papst Leo XIV. (69) auf dem Balkon des Petersdoms ab. Während alle Augen auf den Papst gerichtet waren, zog nun jemand im Hintergrund ungewollt die Aufmerksamkeit auf sich. In einem viralen TikTok-Video ist der frühere bosnische Erzbischof Kardinal Vinko Puljić zu sehen – strahlend vor Freude, während er dem neuen Pontifex mit warmherzigem Lächeln lauscht. Der 79-Jährige, dienstältester Teilnehmer des Konklaves, zeigte eine so aufrichtige Freude, dass sie selbst in der feierlichen Stimmung hervorstach – ein Moment, den viele vor Ort wohl übersehen haben, der nun aber im Netz für Aufsehen sorgt.

Viele Nutzer zeigten sich berührt von der Herzlichkeit, mit der Vinko Puljić dem frisch gewählten Papst begegnete. Einige scherzten sogar, er strahle vor Erleichterung, das anspruchsvolle Amt nicht selbst übernehmen zu müssen. Doch auch Papst Leo XIV., der in seiner ersten Ansprache seinem verstorbenen Vorgänger Papst Franziskus I. (✝88) gedachte und der Menge einen Friedensgruß sandte, berührte die Zuhörer. Er hob die Bedeutung von Gottes Liebe hervor und würdigte Franziskus' mutigen Einsatz.

Der neue Papst, Robert Francis Prevost, der sich Leo XIV. nennt, wurde im vierten Wahlgang mit der nötigen Zweidrittelmehrheit von 133 Kardinälen gewählt – eine Entscheidung, die auf dem Petersplatz und weltweit Begeisterung auslöste. Obwohl er nun an der Spitze der katholischen Kirche steht, rücken auch private Einblicke in den Fokus. In einem Gespräch mit ABC News erinnerte sich sein Bruder an gemeinsame Kindheitserlebnisse – und daran, dass Freunde der Familie schon damals prophezeiten, er werde einmal der erste amerikanische Pontifex.

Getty Images Papst Franziskus I.

Getty Images Robert Francis Prevost, Papst Leo XIV., im April 2025 in Vatikanstadt

