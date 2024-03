Charlize Theron und Töchter genießen Ferien im Disneyland

Charlize Theron (48) und ihre Kids haben die Frühlingsferien mit einem Besuch im Disneyland gestartet. Auf ihrem Instagram-Account durften auch die Fans der Schauspielerin an ihrem spaßigen Ausflug teilhaben. Auf einem veröffentlichten Foto steht sie lächelnd vor dem berühmten lilafarbenen Prinzessinnenschloss – mit einer Micky-Maus-Kappe auf dem Kopf. Die anderen zwei Bilder zeigen sie gemeinsam mit ihren beiden Töchtern Jackson und August. Frühlingsferien-Modus aktiviert", schreibt der Hollywoodstar dazu. Wie man an ihren Gesichtern erkennen kann, hatten sie viel Spaß im Wunderland.

Die zweifache Mutter teilt nur selten Einblicke aus ihrem Familienleben mit der Öffentlichkeit – ihr Liebesleben hält sie ebenso größtenteils privat. Dass die "Mad Max"-Darstellerin seit dem vergangenen Jahr wieder in einer Beziehung ist, wissen die Fans jedoch. Sie und der Unternehmer Alex Dimitrijevic sollen sogar sehr verliebt sein, wie ein Insider gegenüber US Weekly berichtete. "Charlize und Alex sind verliebter denn je. Alex ist ein warmherziger und witziger Kerl, ein sehr entspannter Typ und Charlize mag das", verriet die Quelle.

Zuletzt sah man Charlize auf dem roten Teppich der diesjährigen Oscars. Dort strahlte die Blondine in einem silberfarbenen, schimmernden Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt. Neben ihr waren weitere Hollywood-Größen anwesend. Unter anderem stand sie gemeinsam mit Jennifer Lawrence (33) und Michelle Yeoh (61) auf der Bühne. Die Die Tribute von Panem-Berühmtheit strahlte in einem modernen Polka-Dot-Kleid. Michelle trug ein mit Pailletten besetztes bodenlanges Kleid mit einer großen Schleife am Träger.

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron im März 2024

Getty Images Charlize Theron bei den Oscars 2024

