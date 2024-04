Bruder Thomas verbreitet wilde Theorien über Herzogin Meghan

Herzogin Meghans (42) Halbbruder Thomas Markle Jr. (57) schießt gegen seine Halbschwester. In einem Clip auf seinem YouTube-Kanal tritt er mit schwarzer Perücke auf. Er spielt damit auf die Royaldame an – er stellt sich anschließend als "Me-ghan" vor. Mit der Betonung auf "Me" verdeutlicht er die angebliche Selbstbezogenheit seiner Schwester. Anschließend bringt er eine abstruse Theorie ins Rollen: Meghan soll ihre Kinder nicht selbst ausgetragen haben.

In seiner Rolle als Meghan zeigt sich Thomas schwanger. "Ich präsentiere euch hier meinen neuen Babybauch, den ich auf Ebay gekauft habe", sagt er in dem Clip. Damit deutet er an, dass Meghan ihre zwei Schwangerschaften mit Archie (4) und Lilibet (2) nur vorgetäuscht habe. Royal-Expertin Jennie Bond zeigt sich schockiert von dem Auftritt im Netz: "Dass ihr eigenes Fleisch und Blut den Angriff anführt, muss sich für Meghan wie der ultimative Verrat anfühlen", sagt sie gegenüber Daily Mail. Die zweifache Mutter reagierte nicht auf das fragliche Video ihres Halbbruders.

Es ist nicht das erste Mal, dass Thomas öffentlich über seine Schwester spricht. Nachdem Meghan und ihr Gatte Prinz Harry (39) ihre Dokumentation auf Netflix veröffentlicht hatten, übte er daran Kritik. "Es war insgeheim eine längere Version von dem schrecklichen Oprah-Interview. Man erkennt seine Rechte ab, sobald man Teil der britischen Königsfamilie ist. Sie hat mit dieser ganzen Scharade angefangen", erzählte er "New Zealand radio today".

Anzeige Anzeige

YouTube / therealthomasmarklejrandfr2880 Thomas Markle Jr. in einem YouTube-Clip, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass an der Theorie von Thomas Markle Jr. was dran sein könnte? Nein, das halte ich für totalen Quatsch. So weit hergeholt finde ich das gar nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de