In aller Freundschaft feiert diese Woche 20-jähriges Jubiläum – sowohl für die Darsteller als auch für die Zuschauer Grund genug, um die Geschehnisse rund um die Leipziger Sachsenklinik Revue passieren zu lassen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blicken die steril-weißen Helden der Krankenhaus-Serie auf die vergangenen zwei Jahrzehnte zurück. Doch ein Cast-MItglied wird an diesem Rückblick nicht mehr teilhaben können: Schauspielerin Hendrikje Fitz (✝54). Sie starb vor zweieinhalb Jahren. Für ihre Kollegen bleibt sie jedoch unsterblich!

Als Pia Heilmann spielte sich die gebürtige Frankfurterin die Seele aus dem Leib und eroberte so auch die Herzen ihrer Fans. Fast von Beginn an flimmerte Hendrikje in dem ARD-Dauerbrenner über die Mattscheiben. Im April 2016 dann der Schock: Im Alter von 54 Jahren erlag sie einem Krebsleiden. Thomas Rühmann (63), der den Klinikdirektor Roland Heilmann mimt, traf der Tod seiner TV-Ehefrau zutiefst. "Hendrikje war eine lebendige, überaus gut gelaunte, witzige und begeisterungsfähige Kollegin", schwärmte er damals. Heute – zweieinhalb Jahre später – erinnert er sich immer noch gerne an die gemeinsamen 18 Jahre zurück.

Vor allem eine Szene prägte sich ihm besonders ein. So habe er in seiner Rolle als Roland krank im Krankenhausbett liegen müssen und Hendrikje alias Pia sollte den Raum erst nach wenigen Minuten betreten. "Als sie dann ins Zimmer kam, setzte sie sich zu mir und fing laut an zu lachen. Ich war in diesen anderthalb Minuten eingepennt", erzählte der 63-Jährige im Bild-Interview.

© ARD/Saxonia Media/Markus Nass 20-jähriges Serienjubiläum von "In aller Freundschaft"

United Archives GmbH/ActionPress Pia Heilmann (Hendrikje Fitz) und Roland (Thomas Rühmann) bei "In aller Freundschaft"

Wigglesworth,Michael/ActionPress Thomas Rühmann, "In aller Freundschaft"-Darsteller

