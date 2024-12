Denkmal für Queen Elizabeth soll 56 Millionen Euro kosten

Das Komitee zur Errichtung einer Gedenkstätte für die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96), angeführt von ihrem ehemaligen Privatsekretär Robert Janvrin, hat laut gov.uk einen Aufruf an Künstler, Architekten, Ingenieure, Landschaftsdesigner und andere Fachleute gestartet. Ziel ist es, ein monumentales Denkmal zu schaffen, das das Erbe der verstorbenen Monarchin würdigt. Die endgültige Gestaltung soll im Jahr 2026, dem Jahr, in dem die Queen 100 geworden wäre, bekannt gegeben werden. Als Standort sei ein größeres Gelände im St. James's Park vorgesehen, unweit der Prachtstraße The Mall und in direkter Nähe zum Buckingham-Palast.

Für das ehrgeizige Projekt steht umgerechnet ein Budget von sage und schreibe 56 Millionen Euro zur Verfügung. Geplant ist, einen "emotional kraftvollen Ort" zu schaffen, der aus verschiedenen Bereichen besteht und ein zentrales Denkmal der Königin am Eingang Marlborough Gate umfasst. "Queen Elizabeth II. war unsere am längsten regierende Monarchin, und Ihre Majestät widmete ihr Leben dem Dienst am Volk des Vereinigten Königreichs", erklärte Pat McFadden, das zuständige Kabinettsmitglied, in der Pressemitteilung und fügte hinzu: "Dieses nationale Denkmal wird eine dauerhafte Hommage an das Erbe der verstorbenen Queen sein und Raum zum Nachdenken und Feiern bieten." Das Gelände im St. James's Park wurde bewusst gewählt, um die enge Verbindung der Queen zum Buckingham-Palast und zum Herzen Londons zu symbolisieren.

Queen Elizabeth II. bestieg im Jahr 1952 den Thron und führte das Land über sieben Jahrzehnte hinweg durch zahlreiche historische Ereignisse. Ihre Bescheidenheit, ihr Pflichtbewusstsein und ihre Verbundenheit zum Volk machten sie zu einer der am meisten respektierten Persönlichkeiten weltweit. Sie verstarb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral in Schottland, umgeben von ihrer Familie. Ihr ältester Sohn Charles (76) folgte ihr auf den Thron und ist nun König des Vereinigten Königreichs.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth bei der Hochzeit von Prinzessin Eugenie, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles III. und seine Mutter, Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige