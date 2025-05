Prinzessin Kate begeistert in Design von Victoria Beckham

Prinzessin Kate (43) hat am Dienstag in London für einen echten Hingucker gesorgt, als sie beim Event des British Fashion Council den renommierten Queen Elizabeth II Award for British Design überreichte. Die Frau von Prinz William (42) präsentierte sich dabei in einem eleganten, olivgrünen Hosenanzug von Victoria Beckham (51) – ein Outfit, das ganz gezielt die Modewelt und das Engagement britischer Designerinnen ins Rampenlicht rückte. Der stolze Preisträger war dieses Jahr der innovative Modedesigner Patrick McDowell, der für seine nachhaltigen und kreativen Ansätze weltweit Anerkennung findet. Vor der Preisverleihung besuchte Kate den Pop-up-Showroom von Patrick McDowell, ließ sich dessen umweltbewusste Kreationen zeigen und tauschte sich mit weiteren Nachwuchstalenten aus, die von Initiativen des British Fashion Council profitieren.

Die Preisvergabe war für Patrick McDowell ein besonderes Highlight. "Ich war schon auf Wolke sieben, aber dann die Prinzessin zu treffen und ihr echtes Interesse an der Handwerkskunst zu sehen, war wirklich erstaunlich", schwärmte der Designer laut The Telegraph. Auch sein Dank galt der königlichen Familie und dem British Fashion Council für die beständige Förderung britischer Talente und nachhaltiger Mode auf internationaler Bühne. Mit Kate hatte eine wahre Stilikone den Preis überreicht – ihr Gespür für Trends galt für viele Gäste als Zeichen der Unterstützung für junge, aufstrebende Labels. Besonders ihr Victoria-Beckham-Look setzte ein klares Statement: Der Auftritt unterstrich nicht nur die Relevanz nachhaltiger Mode, sondern bewies einmal mehr die Strahlkraft des "Kate-Effekts", der britischen Marken regelmäßig enorme Aufmerksamkeit beschert.

Die 43-Jährige selbst zeigte sich zuletzt bewusst zurückhaltend, was öffentliche Kleiderdetails betrifft. Nach einer Zeit, in der sie vor allem altbekannte Lieblingsstücke wiederholt trug und sich auf ihre karitativen Aktivitäten konzentrierte, war dieser glamouröse Auftritt für viele Fans eine willkommene Überraschung. Dass sie gerade ein Outfit von Victoria Beckham wählte, wurde von Modebeobachtern als elegante Geste gegenüber der britischen Designerin gewertet – auch mit Blick auf jüngste Schlagzeilen um deren Familie. Das Verhältnis zwischen David Beckham (50) und seinem Sohn Brooklyn (26) soll derzeit angespannt sein – am Geburtstag des Fußballstars fehlte jede Spur von ihm.

Getty Images Prinzessin Kate, Mai 2025

Getty Images Brooklyn und David Beckham

