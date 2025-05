Kim Virginia Hartung vermisst Botox während Schwangerschaft

Kim Virginia Hartung (29) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Mit Symptomen wie zum Beispiel ihrer häufigen Müdigkeit kann die Influencerin gut umgehen. Und auch gewisse Einschränkungen und Verzichte stören die Partnerin von Nikola Glumac (29) nicht. Es gibt jedoch einen Aspekt, der ihr gegen den Strich geht. "Wisst ihr, was ich übrigens am meisten in der Schwangerschaft vermisse? Botox", gibt die Beauty-Queen nun offen und ehrlich in einer Instagram-Story zu.

Kim rechnet wohl schon damit, dass einige Fans diese Aussage daneben finden könnten. Sie nimmt aber wie gewohnt kein Blatt vor den Mund: "Dafür kann man mich gerne in Handschellen legen, aber Botox hat mir so sehr gegen Kopfschmerzen, das generelle Anstrengungsgefühl im Gesicht und natürlich gegen Bewegungsfalten geholfen. Ich kann auf alles verzichten, aber Botox ist echt eine Sache, der ich leider zu 100 Prozent verfallen bin", erzählt sie. Lachend präsentiert die 29-Jährige, wie sie ihre Stirn hochzieht – was sie jahrelang nicht gekonnt habe – und fügt humorvoll hinzu: "Na ja, jetzt kann man auf jeden Fall meine Mimik in voller Pracht betrachten."

Dass Kim so einiges an Gesicht und Körper hat machen lassen, ist kein Geheimnis. Auch als sie 2024 als Kandidatin im Dschungelcamp war, sprach sie offen über ihre Vorliebe für Botox und Beauty-Operationen. Ein Blick auf die älteren Beiträge auf ihrem Instagram-Profil gibt auch Aufschluss darüber, wie der TV-Star vor ihren Behandlungen aussah. Auf einigen Aufnahmen ist die Blondine kaum wiederzuerkennen: Sie trug weißblonde Haare, ein ganz natürliches Make-up, ihre Gesichtszüge waren weniger markant und auch ihr Körper wirkte deutlich schmaler und nicht so kurvig, wie man ihn heute kennt.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung um Jahr 2022

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

