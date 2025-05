Kein Comeback: Andrej Mangold kuschelt trotzdem mit Ex Anni

Andrej Mangold (38) sorgt mit einem neuen Instagram-Post für Gesprächsstoff. Der ehemalige Bachelor teilt einen romantischen Schnappschuss, der ihn und seine Ex-Freundin Annika Jung am Strand zeigt. Dabei legt der ehemalige Rosenkavalier vertraut seinen Arm um die Blondine, während sie gemeinsam aufs Meer blicken. Doch wer jetzt auf ein Liebescomeback hofft, wird enttäuscht: Andrej stellt klar, dass dies "kein Comeback-Post" sei. Dennoch scheint die enge Verbindung zwischen den beiden weiterhin zu bestehen.

Trotz der Klarstellung sind viele Fans begeistert davon, das Ex-Paar so vertraut zu sehen. "Was für ein traumhaft schönes Bild. Nur das Beste für euch. Liebe findet immer einen Weg", schwärmt beispielsweise eine Followerin, während eine weitere Nutzerin kommentiert: "Ihr seid ein unglaublich schönes Paar. Beziehungen sind nicht immer einfach. Es spricht absolut für euch und die Liebe, dass ihr weitermachen wollt. Ich wünsche euch viel Liebe, Respekt, Wertschätzung, Offenheit und alles, was euch glücklich macht." Zwischen die überwiegend positiven Kommentare mischen sich jedoch auch einige kritische Stimmen. "War das nicht die, die ihn betrogen hat, als er im Ausland eine Show gedreht hat?", fragt ein User höhnisch.

Im Februar machte Andrej nach nur wenigen gemeinsamen Monaten die Trennung von Annika öffentlich. "Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin", erklärte er damals fassungslos auf Instagram. Annika ließ daraufhin von ihrem Anwalt verlauten, dass die Vorwürfe zum großen Teil unwahr seien. Seit dem Trennungsdrama haben sich die beiden mittlerweile aber wieder angenähert und genießen die Zeit zu zweit, um herauszufinden, ob sie sich ein Liebescomeback vorstellen können.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, 2025

Instagram / anniju__ Andrej Mangold und Annika Jung an Silvester

