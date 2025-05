Skandal-Slasher angekündigt: Brad Pitt produziert neuen Film

Brad Pitt (61) wagt sich an einen blutigen Horrortrip: Der Hollywood-Star wird zusammen mit seiner Produktionsfirma Plan B den neuen Slasher "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" produzieren. Das gab Regisseurin Jane Schoenbrun laut Filmstarts offiziell bekannt. Der Film, der in den deutschen Kinos starten und von Mubi vertrieben werden wird, ist nichts für schwache Nerven. Mit Hannah Einbinder, bekannt aus der gefeierten Serie "Hacks", und "Akte X"-Ikone Gillian Anderson (56) sind bereits zwei Stars für das düstere Feriencamp-Abenteuer verpflichtet. Die Dreharbeiten beginnen in Kürze, ein genauer Kinostart steht allerdings noch nicht fest.

Details zur Handlung hält das Team bisher unter Verschluss. Klar ist aber: Das Publikum darf sich auf eine "pestartige Sintflut aus Blut, Eingeweiden und allerlei anderen Flüssigkeiten" gefasst machen, wie Jane Schoenbrun ankündigt. Der Horrorfilm orientiert sich unverkennbar an Klassikern wie "Freitag der 13." und verspricht eine wilde Mischung aus Teenager-Drama, Schockmomenten und Kult-Stimmung. Nach dem Überraschungserfolg von "I Saw The TV Glow", mit dem Jane 2024 Zuschauer und Kritiker begeisterte, sind die Erwartungen an das neue Werk entsprechend hoch.

Brad Pitt, der längst nicht mehr nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent für Aufsehen sorgt, beweist mit seiner Wahl für "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" erneut Mut zu ungewöhnlichen Stoffen. Der Star ist nicht nur für große Blockbuster bekannt, sondern engagiert sich auch immer wieder für experimentelle Projekte und Independent-Perlen. Privat ist Brad als Vater von sechs Kindern ein vielbeschäftigter Familienmensch, der das Rampenlicht inzwischen gern den jüngeren Stars überlässt. Mit seinem guten Gespür für spannende Geschichten bleibt er dennoch ein zentraler Akteur in Hollywood – ob vor oder hinter der Kamera.

Getty Images Brad Pitt, September 2024

Getty Images Brad Pitt im Januar 2023

