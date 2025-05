Cassie erhält Millionensumme vom InterContinental Hotel

Cassie Ventura (38) steht seit Beginn dieser Woche im Zeugenstand und erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund P. Diddy (55) – unter anderem berichtete sie von einer Vergewaltigung im Jahr 2018 und häuslicher Gewalt. Am Freitag, dem vierten Verhandlungstag, machte sie eine weitere überraschende Enthüllung: Sie erwartet eine Zahlung von 10 Millionen Dollar [8.940.545 Euro] vom InterContinental Hotel in Los Angeles, in dem Diddy sie im Jahr 2016 verprügelte. Cassie legte dies offen, nachdem die Verteidigung sie gefragt hatte, ob sie gegenwärtig noch weitere Gerichtsverfahren offen habe.

Das InterContinental Hotel war Schauplatz eines gewalttätigen Zwischenfalls, dessen Aufnahmen im Jahr 2024 durch ein geleaktes Überwachungsvideo für Schlagzeilen sorgten. Das Video zeigt Diddy, wie er Cassie in einem Hotelkorridor brutal angreift. Diese Aufnahmen wurden nicht nur von den Medien weltweit verbreitet, sondern werden auch als Beweismaterial im aktuellen Prozess gegen den Musikproduzenten verwendet. Die Sängerin erklärte im Gerichtssaal, dass die Verhandlungen über die Summe der Abfindungszahlung bereits abgeschlossen seien und sie nur noch auf die tatsächliche Überweisung der besagten Summe warte. Sie betonte, dass ihre Aussage im Strafprozess keine finanziellen Motive verfolge und sie "das Richtige tun" wolle.

Auch andere Personen wurden Opfer der toxischen Beziehung. Vor Gericht berichtete Cassie auch von einem erschreckenden Zwischenfall im Jahr 2011. Als Diddy damals Wind von ihrer Beziehung mit Kid Cudi (41) bekam, drohte er, das Auto des Rappers in die Luft zu sprengen. Nur kurze Zeit später fackelte Kid Cudis Porsche tatsächlich ab. Cassie erklärte des Weiteren, dass sie die Beziehung zu dem "Better Place"-Interpreten aus Angst vor Diddys Aggressionen beendete.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im Jahr 2017

Getty Images Kid Cudi im September 2024