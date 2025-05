Vor der Geburt: Christian Wolf erkennt die Vaterschaft an

Christian Wolf und Romina Palm (25) müssen vor der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes noch ein paar organisatorische Dinge regeln. Heute stand beispielsweise ein wichtiger Termin beim Jugendamt an. So unterzeichnete der Fitness-Influencer seine Vaterschaftsanerkennung. "Jetzt auch offiziell Papa Wolf", freute sich Romina diesbezüglich in ihrer Instagram-Story. Die Vaterschaftsanerkennung ist freiwillig, damit der Vater, wenn er nicht mit der Kindesmutter verheiratet ist, die Vaterschaft offiziell anerkennen kann.

Christian scherzte in seiner Story: "Wir gehen jetzt zur Vaterschaftsanerkennung. Ich hoffe, es stimmt." Den Termin haben die beiden nun erledigt – und bis zur Geburt ihrer Tochter dauert es nicht mehr lange. Inzwischen ist die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin bereits in der 39. Schwangerschaftswoche. "Ich kann's einfach nicht glauben. Aber ja, es ist wahr – bald bist du da! Wir machen uns bereit für dich", erklärte die werdende Mama bereits ganz aufgeregt vor wenigen Tagen.

Nach der Geburt ihres gemeinsamen Nachwuchses plant Romina, zu ihrem Christian nach Zypern zu ziehen. "Ich hab ihn ja schon ein paar Mal dort mit [meinem Hund] Baloo besucht und fühle mich auch echt wohl dort. Also, hallo – das Meer direkt vor der Tür? Und sonniges Wetter... Wie kann man sich da nicht wohlfühlen?", erklärte die Influencerin dazu auf Social Media. Bislang lebte Romina in Köln – schon bald steht der Abschied an. Die Entbindung ihres Babys wird aber noch in Deutschland stattfinden.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Januar 2025

Anzeige Anzeige