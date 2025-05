"Keine Stoffpuppe": Cassie liest herzzerreißende SMS vor

Cassie Ventura (38) sorgte im Prozess gegen ihren Ex-Partner P. Diddy (55) erneut für erschütternde Einblicke. Vor einem Gericht in Lower Manhattan beschrieb sie am 16. Mai detailliert, wie sie 2016 in einem Hotel in Los Angeles Opfer physischer Gewalt durch den Musikmogul wurde. Dabei wurden Texte gezeigt, die die Sängerin Tage nach dem Vorfall an Diddy schrieb. In einer der Nachrichten hieß es: "Ich bin keine Stoffpuppe, ich bin jemandes Kind." Der Angriff wird durch schockierende Überwachungsaufnahmen des Hotels belegt.

Im Zuge ihrer Aussage kamen weitere Textnachrichten ans Licht, in denen Cassie zum Ausdruck brachte, wie sie die Übergriffe erlebte. Diddy hatte sie nach der Gewalttat kontaktiert, um intime Nähe herzustellen – für Cassie ein verstörendes Verhalten. Im Gerichtssaal sprach sie zudem von Diddys mutmaßlichem Drogenmissbrauch, den sie als teilweise verantwortlich für sein Verhalten macht. "Ich glaube, er war betrunken", sagte sie. Das Ex-Paar war von 2007 bis 2018 in einer On-Off-Beziehung, die laut Cassie von Gewalt und emotionalem Missbrauch geprägt war. Sie beschuldigt den Musikmogul, sie auch zu obszönen Partys mit Drogenkonsum und sexuellen Handlungen gezwungen zu haben.

Seit Anfang dieser Woche packt Cassie im Zeugenstand über ihre Vergangenheit mit dem Musiker aus. Sie berichtete unter anderem, dass sie während der Beziehung mit Diddy eine Opiumsucht entwickelt habe. "Opiate machten mich gefühllos, und genau das war es, was ich wollte. Es war meine Art, der Realität zu entfliehen", erklärte das Model. Zu Beginn der Beziehung habe Diddy selbst ihr die Drogen beschafft.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im April 2017

Getty Images P. Diddy und Cassie bei der Met Gala 2018

