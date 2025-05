Nach letzten Aussagen: Cassie konzentriert sich auf Familie

Cassie Ventura (38) legt den Fokus nach ihren aufsehenerregenden Aussagen im Verfahren gegen P. Diddy (55) nun auf ihre Familie. Die Sängerin, die derzeit mit ihrem dritten Kind schwanger ist, beendete diese Woche ihre mehrtägige Aussage im Prozess gegen ihren Ex-Freund. Ihr Ehemann Alex Fine war die ganze Woche über an ihrer Seite, während sie sich der Befragung stellte – auch zu heiklen Themen, wie ihrer Aussage darüber, Diddy einmal gesagt zu haben, sie sei "verloren" ohne ihn. Cassies Anwalt Doug Wigdor erklärte gegenüber TMZ: "Sie sieht dies als das letzte Kapitel ihres schweren Erlebnisses und konzentriert sich jetzt ganz auf ihren Mann und ihre Kinder."

In wenigen Wochen erwartet Cassie ihr drittes Kind mit Alex, der ihr öffentlich den Rücken stärkte und sich stolz auf seine Ehefrau zeigt, obwohl die Aussage viele persönliche Details über ihre Vergangenheit mit dem Musikmogul enthüllte. Über seinen Anwalt ließ Alex verlauten, er habe "unglaublichen Stolz und überwältigende Liebe" für seine Frau empfunden, während sie ihre Erfahrungen vor Gericht schilderte. Cassie wiederum beschrieb diesen emotionalen Schritt als etwas, das für sie befreiend und heilend gewesen sei.

Trotz der schlimmen Erlebnisse, die sie während ihrer Zeit mit P. Diddy machen musste, gab Cassie vor Gericht an, ihren Ex-Partner nicht zu hassen. Auf die Frage, ob sie weiterhin Liebe für den "I'll Be Missing You"-Interpreten empfinde, antwortete Cassie: "Ich habe Liebe für die Vergangenheit und das, was es war."

Anzeige Anzeige

Instagram / cassie Cassie und Alex Fine mit ihrer Tochter, Dezember 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016