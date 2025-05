Nach P. Diddy Prozess: Cassie Ventura meldet sich zu Wort

Cassie Ventura (38) hat vier emotionale Tage vor Gericht hinter sich. Die Sängerin sagte im Zeugenstand gegen ihren Ex-Freund P. Diddy (55) aus und berichtete unter anderem von jahrelangem Missbrauch, den sie während ihrer Beziehung erlitten haben soll. Unterstützung erhielt sie dabei von ihrem Ehemann Alex Fine, der jeden Tag im Gerichtssaal in New York erschien. Am Freitag trat die Hochschwangere nun zum letzten Mal in den Zeugenstand. Nach ihrer abschließenden Aussage bat sie um Privatsphäre, um sich auf die Geburt ihres dritten Kindes zu konzentrieren und weiter heilen zu können.

Ihr emotionales Statement, das von ihrem Anwalt verlesen wurde, unterstrich ihren Wunsch, anderen Überlebenden eine Stimme zu geben. "Für mich war diese Woche sehr herausfordernd, aber auch unglaublich befreiend und heilend", hieß es darin. "Ich möchte meiner Familie und meinen Anwälten für ihre unerschütterliche Unterstützung danken und bin dankbar für all die Freundlichkeit und Ermutigung, die ich erhalten habe", richtete sie außerdem dankende Worte an ihr Umfeld. Auch ihr Ehemann Alex äußerte sich öffentlich und lobte die Stärke seiner Frau: "Ich habe Cassie nicht gerettet, wie einige gesagt haben. Das zu sagen, ist eine Beleidigung für die jahrelange, schmerzhafte Arbeit, die meine Frau geleistet hat, um sich selbst zu retten. Cassie hat Cassie gerettet. Sie allein hat sich von Missbrauch, Nötigung, Gewalt und Drohungen befreit." Das Paar betonte, dass sie dieses dunkle Kapitel nun hinter sich lassen wollen und bat, ihre Privatsphäre zu respektieren.

Cassie sieht nach der emotionalen Belastung des Prozesses nun nach vorn. Nach zwei Töchtern dürfen sich die 38-Jährige und ihr Mann schon bald auf die Geburt ihres ersten Sohnes freuen. Mitte März hatte die "Me & U"-Interpretin stolz das Geschlecht ihres dritten Kindes verkündet und nebenbei ihrem Ehemann ein Liebesgeständnis gemacht. "Du hast dich um mein Herz gekümmert wie kein anderer, du bist absolut der beste Mädchenpapa und ich freue mich so darauf, dass du jetzt Vater unseres Sohnes wirst", schrieb sie sichtlich glücklich zu einer Reihe von Familienfotos.

Getty Images Cassie Venturas Ehemann, Alex Fine, bei der Verhandlung zu P. Diddy, im Mai 2025 in New York City

Instagram / cassie Cassie Ventura und Alex Fine mit ihren Töchtern, März 2025

