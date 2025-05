Inka Bause kritisiert Oliver Pochers Ozempic-Entscheidung

Daraus, wie er es geschafft hatte, in nur dreieinhalb Monaten 16 Kilo abzunehmen, machte Oliver Pocher (47) kein Geheimnis. Ganz offen kommunizierte der Comedian seinen Fans, dass er dazu die sogenannte Abnehmspritze nutzte. Dafür hagelt es nun ordentlich Kritik – und zwar von TV-Kollegin Inka Bause (56). Die beiden waren gemeinsam zu Gast bei "Stern TV". In der Gesprächsrunde machte Inka unverblümt deutlich, was sie von Ollis Entscheidung hält. "Ich mag das nicht. Wir haben eine Vorbildfunktion", sagte sie und betonte, dass sie nichts davon halte, "dass wir den jungen Leuten suggerieren, dass wir, ohne etwas zu tun, uns verbessern und uns optimieren". Sie wolle lieber vorleben, dass man für Erfolg etwas tun müsse – und auch "um dünn zu sein."

"Man muss arbeiten für etwas, wenn man was bekommen will", sei auch in Sachen Gesundheit und Fitness ihre Meinung. Wenn ein Prominenter Geld dafür bezahle, um sich zu optimieren, solle er sich damit wenigstens bedeckt halten, anstatt "Werbung damit zu machen". Oli, der Inkas Kritik über sich ergehen ließ, sehe ihrer Meinung nach durch das Ozempic "nicht gesund aus". Als dieser ihr kontert, dass sie doch auch offen über ihre Botox-Behandlungen spreche, entgegnete sie, dass das "was ganz anderes" sei und es sich dabei ausschließlich um "marginale Dosen" handele.

Über seine Entscheidung, zur Abnehmspritze zu greifen, informierte der 47-Jährige in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt", nachdem der drastische Gewichtsverlust bereits deutlich zu sehen war. Inzwischen bringt er bei einer Körpergröße von 1,73 Metern 74 Kilo auf die Waage – Anfang 2024 habe er zeitweise fast 90 Kilo gewogen. Er erzählte aber auch, dass er auch seinen Lebensstil dem Abnehmziel angepasst habe: Er habe seine Essgewohnheiten umgestellt, verzichte auf Energydrinks und treibe wieder mehr Sport.

Getty Images Inka Bause, Moderatorin

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher, November 2024

