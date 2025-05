Dakota Johnson war noch nie auf einem klassischen Date

Dakota Johnson (35) hat in einem neuen Interview eine überraschende Aussage über ihre bisherigen Beziehungen gemacht. Die Schauspielerin, die derzeit mit Coldplay-Sänger Chris Martin (48) liiert ist, erklärte gegenüber Elle, dass sie "noch nie jemanden gedatet" habe. Zwar hatte sie in der Vergangenheit Beziehungen, sie sei jedoch nie auf klassischen Dates gewesen oder habe Dating-Apps genutzt. Die Äußerung kam während der Promotion ihres neuen Films "Materialists" von Regisseurin Celine Song, bei dem sie insbesondere Celine Songs Blick auf Zwischenmenschliches faszinierte. Ihre Gedanken zur Liebe selbst beschrieb Dakota Johnson mit den Worten: "Jemanden zu lieben ist das Beängstigendste und Schönste, was man tun kann."

Dakota Johnson sprach außerdem darüber, warum sie von Celine Songs neuem Filmprojekt so fasziniert war. Sie fand die Idee besonders spannend, da Celine Song selbst als ehemalige Heiratsvermittlerin Einfluss auf das Drehbuch nahm – und weil Dating für Dakota Johnson etwas völlig Fremdes ist. Die 35-Jährige, die zuvor mit Musiker Matthew Hitt und Schauspieler Jordan Masterson (39) zusammen war, betonte, wie spannend sie die Darstellung der schönen wie auch hässlichen Seiten der menschlichen Verbindung findet. Neben ihrer Offenheit zu diesem Thema sprach sie auch über ihre unkonventionelle Vorstellung von Heimat: "Ich fühle mich in Malibu zu Hause, aber in Wahrheit lebe ich nirgendwo. Ich niste mich dort ein, wo ich gerade bin."

Die Tochter von Schauspielerin Melanie Griffith (67) und Don Johnson (75) erinnerte sich auch an Herausforderungen in den früheren Jahren ihrer Karriere. Obwohl ihr berühmte Eltern halfen, war es anfangs hart für sie, finanziell Fuß zu fassen. Sie sprach über das schwierige und oft entmutigende Vorsprechen in der Anfangszeit, bevor sie ihre heutige erfolgreiche Laufbahn einschlug. Heute läuft es für die Schauspielerin ganz anders: Statt um Rollen zu kämpfen, kann sie sich diese aussuchen. Mit "Materialists" hofft Dakota, das Publikum dazu zu bringen, über die Essenz von Liebe und Selbstwahrnehmung nachzudenken – genau wie sie es selbst getan hat.

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Getty Images Melanie Griffith, Dakota Johnson und Don Johnson 2016 in New York

