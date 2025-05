Selten: Justin Bieber zeigt sich beim Golfen mit seinem Dad

Justin Bieber (31) hat seine Fans mit einem seltenen Foto auf Instagram überrascht: Der Musiker teilte ein Selfie mit seinem Vater Jeremy Bieber (49), das die beiden bei einem Golf-Ausflug in Kanada zeigt. Aufgenommen wurde der Schnappschuss auf dem Stratford Municipal Golf Course in Ontario, wie Justin selbst in seinem Beitrag verriet. Offenbar war es ein erfolgreicher Tag für den Sänger, denn er konnte sich über einen Sieg gegen seinen Vater freuen. "Ich habe meinen Vater beim Golf geschlagen", schrieb er unter den Beitrag. Seine Frau Hailey Bieber (28) war bei diesem Familienmoment jedoch scheinbar nicht dabei – zumindest deuten weder Social-Media-Beiträge noch andere Hinweise auf ihre Anwesenheit hin.

Solche gemeinsamen Unternehmungen sind für Justin und Jeremy eher außergewöhnlich. In der Vergangenheit waren Berichte über eine etwas distanzierte Beziehung zwischen Vater und Sohn keine Seltenheit. Jeremy verließ Justins Mutter Pattie Mallette, als Justin noch ein Baby war. Die Verantwortung für dessen Erziehung lag daher hauptsächlich bei ihr. Erst in den vergangenen Jahren scheinen sich Vater und Sohn wieder einander angenähert zu haben, was Momente wie diesen umso bedeutungsvoller macht.

Diese Entwicklung könnte auch bei der Namenswahl für Justins Sohn eine Rolle gespielt haben. Der kleine Jack Blues, der vor Kurzem geboren wurde, trägt offenbar mit Bedacht den Zweitnamen seines Großvaters Jeremy. Es scheint ein Zeichen dafür zu sein, wie sehr sich die Beziehung innerhalb der Familie gewandelt hat. Für Justin war die Verbindung zu seinem Vater nicht immer leicht, doch solche Ausflüge und persönlichen Gesten lassen darauf schließen, dass beide mittlerweile ein stärkeres Band geknüpft haben. Jeremy selbst hält sich meist aus dem Rampenlicht heraus, doch der jüngste Golf-Ausflug zeigt ihn an der Seite seines berühmten Sohnes als Vater, der offensichtlich Freude daran hat, Zeit mit ihm zu verbringen.

Instagram / jeremybieber Jeremy und Justin Bieber, September 2019

Getty Images Justin Bieber, Sänger

