Trotz Streitgerüchten: Justin Bieber knutscht seine Hailey

Schon länger wird spekuliert, dass es in der Ehe von Justin (31) und Hailey Bieber (28) kriselt. Erst kürzlich sorgte das Model dafür, dass die Gerüchte angeheizt wurden. Sie teilte eine kryptische Botschaft im Netz, die den Eindruck erweckte, als sei sie momentan alles andere als glücklich mit dem Sänger. Ihr Mann scheint dem Ganzen nun aber trotzen zu wollen: Er veröffentlicht eine Reihe von Schnappschüssen auf Instagram, die wohl das Gegenteil beweisen sollen. Auf den Aufnahmen besucht das Paar ein Eishockeyspiel der Toronto Maple Leafs und wirkt total verliebt. Sie machen Kussmünder, lachen, turteln und geben sich liebevolle Küsse.

In seiner Bildunterschrift bezieht sich der "Baby"-Interpret nicht auf die Beziehung zu seiner Frau, sondern auf sein Lieblingseishockeyteam – sie könnte aber als eine unterschwellige Botschaft an alle Kritiker angesehen werden, die der Meinung sind, dass er und Hailey kurz vor der Scheidung stehen. "Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich nicht von den Leafs besessen war", schreibt Justin zu den Turtelfotos und fügt hinzu: "Dieses Jahr sind wir so weit gekommen wie schon lange nicht mehr, und ich bin glücklich darüber. Ich kann geduldig sein, weil ich weiß, dass wir mit diesem Team das Zeug dazu haben."

Wie es tatsächlich zwischen den Eltern von Baby Jack Blues Bieber aussieht, wissen wohl nur die beiden. Ein Insider behauptete jedoch kürzlich, dass ihre Beziehung aktuell sehr angespannt ist. Nachdem die 28-Jährige in ihrer Social-Media-Story die Worte: "Heul mir einen Fluss voller Tränen, baue eine Brücke und komm drüber hinweg" geteilt und dazu geschrieben hatte, sie seien "nachvollziehbar", erklärte eine Quelle gegenüber People, Hailey gehe es derzeit gar nicht gut. "In letzter Zeit weint sie viel aufgrund seines Verhaltens", berichtete diese.

Anzeige Anzeige

ActionPress / John Angelillo / UPI Justin und Hailey Bieber im September 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress / Jim Ruymen / UPI Justin und Hailey Bieber im April 2022

Anzeige Anzeige