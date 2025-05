Nach "Let's Dance": SelfieSandra soll Realityshow moderieren

Der nächste große Karriereschritt für Sandra Safiulov, besser bekannt als SelfieSandra (25), steht unmittelbar bevor. Nachdem die Comedy-Influencerin und Social-Media-Berühmtheit es mit ihrem Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (37) bis ins Halbfinale der diesjährigen Staffel von Let's Dance geschafft hatte, soll sie nun laut Bild eine eigene Show bei RTL übernehmen: Wie bisher gemunkelt wird, steht Sandra bald als Moderatorin für das Format Make Love, Fake Love vor der Kamera. Eine offizielle Bestätigung des Senders steht jedoch noch aus und wird für das Finale der Tanzshow am kommenden Freitag erwartet.

Mit Profitänzer Zsolt hatte Sandra vor ihrem Ausscheiden eine beachtliche Leistung bei "Let's Dance" gezeigt und bewiesen, dass sie nicht nur Humor und Selbstironie, sondern auch Leidenschaft auf das Parkett bringen kann. Doch auch durch ihren feinfühligen Umgang mit ihren Fans und ihre Authentizität stach sie hervor – Eigenschaften, die sie offenbar für ihre neue Rolle prädestinieren. Auch wenn ihr die Moderation einer Dating-Show neu sein dürfte, trauen viele Fans Sandra eine besonders unterhaltsame Note zu – schließlich dürfte sie kaum Hemmungen haben, auch hier ihre humorvolle Persönlichkeit voll einzusetzen.

Sandra, die unter ihrem Künstlernamen Millionen Menschen im Netz begeistert, ist vor allem für ihre authentische und schlagfertige Persönlichkeit bekannt. Die 1999 geborene YouTuberin hat sich mit kurzen Comedy-Clips und ehrlichen Einblicken in ihr Leben einen Namen gemacht. Trotz ihres öffentlichen Images als Frohnatur zeigte sie bei "Let's Dance" eine ungewohnt verletzliche Seite, die ihren Fans naheging. Neben ihrer Karriere setzt sich Sandra immer wieder für Themen wie mentale Gesundheit und Body Positivity ein, die ihr besonders am Herzen liegen. Es bleibt abzuwarten, wie die vielseitige Künstlerin ihre neue Aufgabe meistert – einige Fans hoffen schon jetzt auf ganz neuen Wind in der Show.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius SelfieSandra und Zsolt Sándor Cseke im "Let's Dance"-Halbfinale, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, deutsche Influencerin

Anzeige Anzeige