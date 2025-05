Tom Kaulitz und Heidi Klum machen Stadt der Liebe unsicher

Heidi Klum (51) und ihr Ehemann Tom Kaulitz (35) genossen am Montag einen romantischen Tag in Paris. Das Model und der Musiker zeigten sich verliebt wie eh und je bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Stadt der Liebe. Dabei konnten sie kaum die Hände voneinander lassen. Später ließ sich das Paar einen Aperol Spritz schmecken, wobei sie gut gelaunt gemeinsam Zeit verbrachten und sogar einen Kuss am Tisch teilten. Heidi präsentierte sich in einem lässigen Look aus weit geschnittener blauer Jeans, einem weißen Tanktop und einer übergroßen blauen Bluse, während Tom mit schwarzen Hosen und einem lockeren schwarzen Hemd ebenfalls auf eine entspannte Garderobe setzte.

Die Zweisamkeit in Paris folgte kurz auf ihren glamourösen Auftritt bei den Filmfestspielen in Cannes. Dort beeindruckte Heidi in einer funkelnden blauen Abendrobe aus der Elie Saab (60) Haute Couture Collection, die mit tiefem Ausschnitt, schulterfreien Details und einer langen Schleppe Eleganz ausstrahlte. Tom komplettierte den Look des Paares in einem klassischen schwarzen Smoking. Auch hier zeigten sich die beiden von ihrer romantischen Seite und küssten sich vor den Kameras auf dem roten Teppich. Heidi und Tom, die sich 2018 kennenlernten und 2019 heirateten, lassen sich weder von ihrem Altersunterschied noch von kritischen Stimmen beirren und zelebrieren ihre Liebe unbeschwert.

Heidi sprach in einem Interview mit Glamour Germany über ihren Umgang mit Online-Kritik. Sie vermutet, dass Neid ein Grund sein könnte, warum sie oft mit Missgunst konfrontiert wird. "Vielleicht denken viele Leute, dass ich zu viel Glück im Leben hatte", sagte sie und betonte, wie glücklich sie sich in ihrem Beruf und in ihrer Beziehung fühle. Zwischen den Reisen für ihre Arbeit und Auftritten auf dem roten Teppich gönnen sie und Tom sich regelmäßig Zeit für sich und beweisen immer wieder, dass sie ein echtes Traumpaar sind, das sich von äußeren Meinungen nicht beeindrucken lässt.

KCS Presse / MEGA Heidi Klum und Tom Kaulitz in Paris, Mai 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025

