Das halten die Fans von Kim Virginia Hartungs Satire-Video

Kim Virginia Hartung (30) weiß ganz genau, wie sie die Aufmerksamkeit ihrer Fans bekommt. In ihrer Instagram-Story kündigte die Influencerin ein Statement an und stellte im gleichen Atemzug klar, ihre Schwangerschaft sei fake gewesen. Nur wenige Stunden später veröffentlichte Kim besagtes Statement, in dem sie sich auf humorvolle Art und Weise gegen die zahlreichen Gerüchte wehrte, die in den vergangenen Monaten in Umlauf gebracht wurden. Ihre Fans feiern sie für diese Aktion, wie zahlreiche Kommentare zeigen: "Liebe diese Frau! Gönne euch alles Beste", "Man kann sagen, was man will, du hast Marketing verstanden" und "Ich liebe einfach, wie schlau sie ist, wie sie das System hier dribbelt!"

Auch wenn die meisten Reaktionen auf Kims Video positiv sind, gibt es vereinzelte Stimmen, die die ganze Nummer kritisch betrachten. "Aber eines muss ich sagen 'einen Scherz' erlauben ist das eine, aber scherzen mit Schwangerschaften finde ich persönlich schwierig und respektlos", ärgert sich eine Social-Media-Nutzerin. Ein weiterer User findet noch deutlichere Worte: "Ich hoffe, dass nach dieser absolut respekt- und niveaulosen Aktion sämtliche Werbepartner die Kooperationen sofort beenden und dieser Person keinerlei Bildfläche und Einkommen gestellt werden. Ich würde mich schämen."

Um die Aufmerksamkeit ihrer Fans zu bekommen, teilte Kim am Dienstag folgende Zeilen in ihrer Story: "So… Die Dreharbeiten für das Sommerhaus der Stars haben dann wohl offiziell begonnen. Wie ihr wisst, ist die Schwangerschaft erfunden und deswegen ist die Vielzahl an Gerüchten leider wahr gewesen." Mit dieser Aussage ließ sie ihre Follower mehrere Stunden im Dunkeln tappen. Schon seit Anbeginn ihrer Schwangerschaftsverkündung unterstellen ihr Fremde, die Baby-News nur für Klicks erfunden zu haben.

