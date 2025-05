Temptation-Raffaela trennt zwischen Gefühlen und Sexuellem

Raffaela sorgt bei Temptation Island immer wieder für Gesprächsstoff. Obwohl sie in einer Beziehung mit ihrem Freund Jeremy ist, lässt sie sich während der RTL-Show auf leidenschaftliches Flirten mit Verführer Marvin Manson ein und sucht bewusst seine Nähe. Doch gleichzeitig zeigt sie auch emotionale Momente, in denen sie Jeremy vermisst und von ihm in den höchsten Tönen spricht. Diese scheinbar widersprüchlichen Handlungen erklärt Raffaela nun im Interview mit Promiflash. "Nur weil ich körperliche Dinge mit Marvin zugelassen habe, heißt das nicht, dass ich meinen Freund nicht liebe", betont sie.

Im Gespräch erklärt sie, dass Liebe und körperliche Anziehung für sie zwei vollkommen unterschiedliche Dinge seien. Sie habe in jedem Moment emotional zu Jeremy gestanden, während der Umgang mit Marvin eher von Spaß und Leichtigkeit geprägt war. "Ich kann Gefühle und Körperliches trennen. Für mich war das eine, eine emotionale Liebeserklärung an Jeremy, und das andere war körperliche Nähe, Spaß und Ausgelassenheit", so Raffaela. Die Momente mit Marvin beschreibt sie als "rein sexuell", ohne dass sich dabei Gefühle entwickelt hätten. Hätte es anders ausgesehen, wäre sie damit offen umgegangen.

Raffaela scheint für sich selbst klare Grenzen ziehen zu können. Trotzdem plagen sie auch Gewissensbisse, wie sie im Interview mit Promiflash preisgibt. "Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Auch wenn ich für mich die Sachen trennen konnte, wusste ich, dass die Bilder für [Jeremy] ganz anders aussehen würden. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder so trennen kann wie ich und genau das hat mir zu schaffen gemacht", gesteht die Grafikdesignerin.

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

TikTok / raffaela.caramela Raffaela, Kandidatin bei "Temptation Island"

