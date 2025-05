Als "Betäubungsmittel": Serkan Yavuz legt Alkoholbeichte ab

Serkan Yavuz (32) möchte sich in seinem Podcast "unREAL" nicht verstellen und sein wahres Ich zeigen. In der neuesten Folge überrascht der Realitystar seine Zuhörer mit einem emotionalen Rückblick in die Vergangenheit, als er gesteht, früher häufiger zur Flasche gegriffen zu haben. "Alkohol war bei mir dann irgendwann kein Spaß-Konsum mehr, sondern irgendwann nur noch wie so ein Betäubungsmittel für meine Seele, weil ich vergessen wollte", berichtet er. Ein ähnliches Verhalten bemerkte er in der vergangenen Woche, als er vermehrt allein Alkohol trank, um schneller einschlafen zu können.

Serkan schildert in der Folge ausführlich, wie sich sein Umgang mit Alkohol im Laufe der Jahre entwickelte. Anfangs habe er nur zu besonderen Anlässen oder in Gesellschaft getrunken, doch irgendwann sei der Alkohol zum Mittel geworden, um Probleme und Gedanken zu verdrängen. "Und irgendwann wurde es so, dass ich getrunken habe, um gewisse Sachen zu vergessen oder besser zu händeln oder besser im Kopf zu verdrängen", erinnert er sich. Mittlerweile habe er seinen Alkoholkonsum aber wieder besser im Griff, betont der zweifache Vater.

Dass Serkan in der vergangenen Woche das eine oder andere Mal allein getrunken hat, ist mit großer Wahrscheinlichkeit auf die jüngsten Ereignisse zurückzuführen. Anfang des Jahres trennte sich seine Ehefrau Samira Yavuz (31) von ihm und zog mit den gemeinsamen Töchtern in eine eigene Wohnung. Grund dafür war ein Seitensprung von Serkan. Der Influencer betrog seine Partnerin mit Reality-Kollegin Evanthia Benetatou (33). Um Samira zurückzugewinnen, möchte Serkan in Zukunft folgenden Plan verfolgen, wie er Ende April auf Instagram erklärte: "Ich bin mit allem jetzt nur noch ehrlich zu ihr, nicht mehr an ihrer Seite als Partner, aber zumindest als Mensch in ihrem Leben."

Instagram / samirayasminleila Realitystars Samira und Serkan Yavuz mit ihren zwei Töchtern, Mai 2025