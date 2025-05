Darum hält Hailey Bieber Sohn Jack der Öffentlichkeit fern

Hailey Bieber (28) hat kürzlich in einem Interview mit der Vogue offenbart, weshalb sie und Justin Bieber (31) ihren Sohn Jack Blue bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten. Das Model erklärte, dass sie ihn nicht zu vielen Orten mitnehmen, um ihn vor den invasiven Blicken der Gesellschaft zu schützen. Hailey äußerte sich dazu mit klaren Worten: "Es fühlt sich gemein an, ein Baby dem auszusetzen." Die Privatsphäre ihres Sohnes liegt ihr besonders am Herzen.

Die frischgebackene Mutter, für die die Geburt alles andere als leicht war, erläuterte weiter, wie sehr ihr Sohn ihr Leben und ihre Sicht auf bestimmte Dinge verändert habe. "Er ist meine Priorität. Er ist das Wichtigste für mich", sagte sie. Ihre Erfahrung als Mutter habe nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Beziehung zu Justin geprägt. Sie fügte hinzu, dass sie ihren Partner durch das gemeinsame Kind auf eine neue, tiefere Weise sehe. Jack Blue sei für sie beide bislang der größte Lehrmeister ihres Lebens und ihrer Ehe geworden.

Hailey hatte in der Vergangenheit bereits deutlich gemacht, wie ernst sie das Thema Privatsphäre nimmt, besonders wenn es um die jüngsten Familienmitglieder geht. Die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (59) hat sich seit ihrer Hochzeit mit Justin im Jahr 2018 häufig mit der massiven Medienaufmerksamkeit auseinandersetzen müssen. Trotz ihres Lebens im Rampenlicht zeigt sich das Paar entschlossen, seinem Sohn ein möglichst normales und geschütztes Aufwachsen zu ermöglichen. Hailey widmet sich neben ihrer Modelkarriere mittlerweile auch erfolgreich anderen Projekten, etwa ihrer eigenen Beauty-Marke, bleibt jedoch stets darauf bedacht, die Balance zwischen ihrem Beruf und dem Familienleben zu wahren.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack

Instagram / pattiemallette Hailey Bieber mit dem Fuß von Baby Jack Blues

