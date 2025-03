Diese "Let's Dance"-Stars sind heute bei "Eltons 12" zu Gast

Ein Abenteuer erwartet die Zuschauer von "Eltons 12": Heute treten zwölf Stars aus der beliebten Tanzshow Let's Dance in der neuen RTL-Spielshow mit Moderator Elton (53) an. Doch diesmal geht es nicht um perfekte Tanzschritte, sondern um Köpfchen, Geschick und Durchhaltevermögen. Mit dabei sind unter anderem die Tanzprofis Massimo Sinató (44), Ekaterina Leonova (37) und Valentin Lusin (38), aber auch ehemalige "Let's Dance"-Promis wie Magdalena Brzeska (46) und Rúrik Gíslason (37). Elton moderiert die Show, die von Frank Buschmann (60) kommentiert wird, und führt die Teilnehmer durch verschiedene Herausforderungen. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Die Idee für "Eltons 12" stammt von keinem Geringeren als Stefan Raab (58), der schon zahlreiche innovative Formate für das Fernsehen entwickelt hat. In einem Mix aus Geschicklichkeitsspielen und sportlichen Wettbewerben treten bei "Eltons 12" Stars aus verschiedenen Bereichen an. In den vergangenen Folgen mussten schon Dschungelcamp-Stars und Promis aus der Musikbranche ihr Können unter Beweis stellen. Nach der Ausgabe mit den "Let's Dance"-Stars dürfen sich Fans auf weitere Folgen freuen, in denen unter anderem Reality-Sternchen und Olympioniken gegeneinander antreten werden.

Elton, der seine Karriere als Sidekick bei TV total begann, begeistert die TV-Zuschauer seit Jahren mit seiner authentischen Art. Mit "Eltons 12" setzt er seine Zusammenarbeit mit RTL erfolgreich fort, nachdem er in der Vergangenheit bereits Formate wie Schlag den Star moderierte. Der 53-Jährige verriet erst kürzlich, dass er sich sogar vorstellen könnte, selbst einmal ins Dschungelcamp zu ziehen – und das ohne Bezahlung. "Ich würde sogar umsonst in den Dschungel gehen", scherzte er im Gespräch mit RTL.

RTL / Stefan Gregorowius Massimo Sinató und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Profi-Challenge-Sieger 2024

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

