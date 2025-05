"Gehts noch?": Akka stinksauer über böse Kommentare zu Lisa

Furkan Akkaya (24), besser bekannt als Akka, teilt auf Instagram beängstigende Nachrichten über den Gesundheitszustand seiner Ehefrau Lisa Marie Akkaya (24). Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit musste aufgrund eines viel zu früh einsetzenden Geburtsvorgangs ins Krankenhaus eingeliefert werden – und das bereits im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft. Ärzte konnten die Frühgeburt gerade noch stoppen, was Akka zufolge lebensrettend für das ungeborene Baby gewesen sei. Lisa ist nun auf Ruhe und Erholung angewiesen, wie Furkan in seiner Story erklärt. Doch im Netz hagelte es böse Kommentare, die der junge Vater nicht einfach hinnehmen möchte.

Neben der Sorge um seine Familie macht Akka seinem Ärger über die Bemerkungen Luft, die er in den sozialen Medien lesen musste. "An alle Idioten da draußen, die meinen, auf Social Media zu kommentieren 'war doch klar', 'selber Schuld'. Gehts noch?", schreibt der Too Hot to Handle: Germany-Star und bezeichnet die Verfasser solcher Hasskommentare als "Psychopathen". "Wir bangen um das Leben von unserem noch nicht geborenen Baby und ihr schreibt solche Sachen, was ist denn falsch mit euch?", wettert er drauflos. Gleichzeitig zeigt sich der Vater eines Sohnes dankbar für die zahlreichen Unterstützungsbekundungen und die liebevollen Nachrichten, die sie ebenfalls erhalten haben. Lisa wolle sich selbst zu den Umständen äußern, sobald sie sich körperlich und emotional stark genug fühle.

Erst vor wenigen Tagen hatten Lisa und Akka bekannt gegeben, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Die frohe Botschaft traf ihre Fans unerwartet: Immerhin hatte das Paar erst vor sieben Monaten seinen ersten Sprössling Emilio bekommen. Dass Lisa so schnell wieder schwanger wurde, scheint nicht geplant gewesen zu sein – ihre große Hochzeitsfeier, die für dieses Jahr geplant war, muss das Paar nun verschieben.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige