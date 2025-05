Reue? "Temptation Island"-Raffa "würde für Jeremy alles tun"

In Folge neun von Temptation Island schlägt Raffaela auf einmal ganz ungewohnte Töne an. In den vergangenen Episoden sprach sie oft darüber, dass sie Sorge habe, in ihrer Beziehung etwas zu verpassen, dass sie sich langweilen würde und dass sie andere Männer – vor allem Verführer Marvin Manson – ziemlich interessant finde. Bereut sie diese harten Worte gegenüber ihrem Freund Jeremy inzwischen? In einem emotionalen Moment beginnt sie zu schwärmen: "Ich hätte nie gedacht, dass man jemanden so vergöttern kann. Ich würde für Jeremy alles tun", erzählt sie in der Runde und fügt hinzu: "Ich liebe Jeremy über alles. Er ist mein Engel. Und das kann mir auch kein Marvin zurückgeben."

Der sonst so taffen Raffaela kommen sogar die Tränen, als sie sagt: "Auch wenn man mich für eine Schlampe hält – ich liebe diesen Mann unsterblich. Im nächsten Leben will ich noch mal den gleichen Mann, ich kann nicht genug von ihm kriegen." Eine zuckersüße Liebeserklärung, die vermuten lässt, dass sie die eine oder andere Aussage und Aktion bereut. Wenige Momente später kommt sie dann aber Marvin wieder ziemlich nahe. Der Stripper ist sich inzwischen sicher, dass er und Raffa "auf der nächsten Stufe sind". Die beiden halten sich im Arm und gucken sich tief in die Augen – in mehreren Momenten scheinen sie kurz davor zu sein, sich zu küssen. Die Lust der 25-Jährigen scheint immer mehr zu werden. "Bitte, mach mich kaputt", flirtet sie den Reality-TV-Darsteller heftig an.

Bei diesen Bildern scheint es wohl kein Wunder zu sein, dass Jeremy inzwischen überhaupt nicht mehr weiß, was er noch denken soll. Im Promiflash-Interview gab der 26-Jährige bereits zu, dass er während des TV-Experiments an der Beziehung zweifelte. Auch der Gedanke, alles abzubrechen, sei ihm in den Sinn gekommen. "Der Gedanke war tatsächlich einmal da – die Gesamtsituation war wirklich nicht leicht für mich", gestand er.

Instagram / raffaela.caramela Raffaela Caramela, Kamdidatin bei "Temptation Island"

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Reality-TV-Darsteller

