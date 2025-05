Neue Staffel: Das sind die neuen "Beauty & The Nerd"-Beautys

Reality-TV-Fans können sich freuen: Am 26. Juni startet auf ProSieben eine neue Staffel von Beauty & The Nerd. Und wie der Sender nun auf Instagram verkündet, hat es der Cast auch in diesem Jahr in sich: Mit dabei sind prominente Gesichter wie das Playmate Julia Römmelt (31), Social-Media-Star Laura Maria Lettgen, Reality-Star Max Bornmann und Ex-GNTM-Model Elsa Latifaj. Auf Koh Samui in Thailand werden acht Beautys und Nerds in Zweierteams gegeneinander antreten. Sie versuchen, die Welt des anderen zu verstehen, Aufgaben zu bewältigen und schließlich das Preisgeld von 50.000 Euro abzuräumen.

Und was sagen die Fans zu dem Cast der diesjährigen Staffel? Auf Instagram zeigen sich viele Nutzer begeistert. "Das wird wild", schreibt nicht nur ein User voller Vorfreude. Andere Fans rechnen aufgrund der neuen Besetzung auch mit sehr viel Drama. "Ich habe Angst vor dieser Staffel" oder "Da ist Krawall vorprogrammiert", lauten zwei Kommentare. Vor allem der männliche Beau Max scheint gut anzukommen: "Der einzige, der cool ist, ist Max."

Max, Julia, Laura Blond und Elsa machen den Cast aber noch nicht komplett. Mit von der Partie ist ebenfalls Christina Rusch (27), die besser bekannt als Christina Shakira ist. Schon bei Are You The One? hat sie ordentlich Schwung reingebracht. Mal sehen, wie sie sich bei "Beauty & The Nerd" schlägt. Auch Reality-Schönheiten wie die Schweizer Bachelorette Chanelle Wyrsch (28) und Drama-Queen Maria Basone gehören zum Cast. Komplett macht die Runde die charismatische Radiomoderatorin Anna JAM-FM. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Nerds.

Max Bornmann, Reality-TV-Star

Christina Shakira, Influencerin

