Prinz Harry hat Kontrolle über Familienkonflikte verloren

Prinz Harry (40) hat laut der Konfliktberaterin Julie Cobalt die Kontrolle über den Konflikt mit seiner Familie verloren. Die Expertin, die sich auf Familiendynamiken spezialisiert hat, ist der Meinung, dass der Herzog von Sussex durch öffentliche Kritik, insbesondere in seiner Autobiografie, die Distanz zur königlichen Familie vergrößert hat. "Wenn Versöhnung das Ziel war, wäre ein besserer Ansatz die Zusammenarbeit mit einem Konfliktberater oder Mediator gewesen", erklärte sie gegenüber der Zeitschrift Hello!. Zuletzt offenbarte Harry in einem Interview mit BBC, dass sein Vater, König Charles III. (76), nach seiner Krebsdiagnose den Kontakt zu ihm verweigert. "Es wäre schön, sich zu versöhnen", gestand Harry.

Schon zuvor hatte Harry seine schwierige Beziehung zu König Charles und der übrigen Familie öffentlich gemacht, etwa in seiner Oprah Winfrey (71)-Interviewserie von 2021 oder in seiner Memoiren "Spare". Julie betonte, dass das öffentliche Teilen von Familienstreitigkeiten die Heilung und Versöhnung erschweren kann. "Die Einbeziehung der Öffentlichkeit führt oft zu Fehlinterpretationen und verstärkt die Spannungen", erklärte sie. Statt echter Aussöhnung führe dies oft nur zu einer Bestätigung des eigenen Opfers. Harrys größte Fehler, so die Expertin, lagen in seiner Annahme, dass diese öffentliche Kritik Klarheit bringen würde – tatsächlich habe sie die Kluft jedoch vertieft.

Harry und König Charles haben laut Berichten eine komplizierte Beziehung, die Harry in seinem Buch mit Charles' Alter als Vater in Verbindung brachte. "Er war ein älterer Vater, und das schuf Barrieren", schrieb er damals. Nach Angaben hat Harry 2024 zwar den Versuch unternommen, seinen Vater aufgrund der Diagnose zu besuchen, doch die königliche Familie bleibt seither schweigsam. König Charles scheint sich zurückzuziehen, während Harry weiterhin seinen Wunsch nach einer Aussöhnung ausdrückt. Julie hebt hervor, dass persönliche Gespräche und Ehrlichkeit der einzige Weg zu einer echten Verbindung wären – doch ob diese stattfinden werden, bleibt ungewiss.

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

Getty Images Prinz Harry, König Charles und Prinz William im Jahr 2002

