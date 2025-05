Serkan Yavuz fühlte sich in seiner Kindheit "weniger wert"

Serkan Yavuz (32) machte sich in den vergangenen Jahren in der Reality-TV-Welt einen Namen und konnte sich so eine erfolgreiche Karriere aufbauen. Der einstige Bachelorette-Teilnehmer stand jedoch nicht immer da, wo er jetzt steht. Wie er in seinem Podcast "unREAL" preisgibt, prägte ihn seine Kindheit sehr: Er wuchs bei seinen Eltern in Regensburg auf und lebte eine Zeit lang in einem Plattenbau. Als er auf dem Fußballplatz vor der Tür dann auf andere Kinder traf, wurde ihm bewusst, dass andere Familien mehr hatten als seine. Diese sah er als "reich" an – was Auswirkungen auf sein Selbstwertgefühl hatte. "Und dann bist du da und sitzt da und fühlst dich immer schon von klein auf eigentlich weniger wert. Von klein auf. Das heißt, wir haben ja immer nur die Fake-Sachen bekommen. Wenn andere die Capri-Sonne bekommen haben, gabs für uns halt die Fake-Version", erzählt der zweifache Vater.

Dass sich seine Eltern die Markensachen nicht leisten konnten, sei nichts Schlimmes gewesen – immerhin sei es am Ende immer das gleiche Produkt gewesen. Aber: "Damals weißt du das natürlich nicht und du hast ja unterbewusst schon das Gefühl entwickelt, du bist weniger wert als die anderen, du musst immer nachlegen. Du musst es auch irgendwann schaffen, dass du auf dieses Level kommst", schildert Serkan. Gerade an Feiertagen wie Weihnachten oder Geburtstagen seien die Unterschiede zu anderen Kindern besonders spürbar gewesen. "All diese Punkte registrierst du als Junge noch nicht, warum du nichts kriegst", erklärt der ehemalige Sommerhaus-Bewohner und fügt hinzu: "Wenn du als Kind immer mitkriegst, dass du kämpfen musst, wirst du auch später einen Ehrgeiz entwickeln, immer mehr erreichen zu wollen. Und das ist bei mir, glaube ich, der Fall gewesen."

Heute hat der Realitystar vieles erreicht, was ihm als Kind unerreichbar schien. In der Zwischenzeit litt sein Selbstwertgefühl aber trotzdem – weshalb er in der Vergangenheit auch häufiger zum Alkohol griff, wie er ebenfalls in seinem Podcast offenbart. "Alkohol war bei mir dann irgendwann kein Spaß-Konsum mehr, sondern irgendwann nur noch wie so ein Betäubungsmittel für meine Seele, weil ich vergessen wollte", gesteht Serkan. Er habe ein ähnliches Verhalten in der vergangenen Woche bemerkt, als er Alkohol nutzte, um schneller einschlafen zu können.

Serkan Yavuz, Realitystar

Serkan Yavuz, September 2023

