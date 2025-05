Weniger Bewegung im Bauch: So geht es Romina Palms Baby

Romina Palm (25) kann die Geburt ihrer Tochter kaum abwarten. Auf Instagram lässt sie ihre Fans nun wissen, dass sie ihr Baby so kurz vorm Ziel weniger spürt als in den Wochen zuvor. Besorgt über die geminderte Aktivität ihres ungeborenen Kindes entschied sich die werdende Mutter dafür, zur Sicherheit einen Arzt aufzusuchen. Doch sie kann Entwarnung geben. "Mir wurde gesagt, dass man weniger Kindesbewegungen lieber abchecken lassen soll. Aber: Hier sieht alles gut aus", berichtet die werdende Mama nach ihrem CTG-Termin.

Romina befindet sich gerade in der 40. Schwangerschaftswoche. Eine Geburt wäre daher nichts Außergewöhnliches. Schon vor einigen Tagen dachte die 25-Jährige, dass es so weit sei. "Alles hat sich 'so schwer nach unten' angefühlt und gezogen, bis in den Rücken rein. Uns war klar: Die Maus kommt!", erinnerte sich die Blondine kürzlich im Netz. Nach einem kurzen Abwarten bemerkten sie und ihr Verlobter Christian Wolf jedoch, dass es sich um einen Fehlalarm handelte.

Für Christian und Romina ist die Familienplanung mit ihrer Tochter noch lange nicht abgeschlossen. Im Netz berichtete die Fitness-Bekanntheit: "Christian spricht von fünf Kindern. Das kann ich mir allerdings aktuell nicht vorstellen. Ich würde, Stand jetzt, sagen: drei eigene." Aus seiner früheren Beziehung mit Antonia Elena hat der Unternehmer bereits einen kleinen Sohn namens Noah.

Instagram / rominapalm Romina Palm, April 2025

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025