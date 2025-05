"Anderes Gefühl": Anita Latifi feiert bei KDRS Geburtstag

Anita Latifi (29) erlebte während der Kampf der Realitystars-Dreharbeiten einen ganz besonderen Tag: Die Rapperin wurde 29 Jahre alt! "Ich habe heute Geburtstag", verkündete sie stolz, fügte aber hinzu: "Es ist schon ein anderes Gefühl, hier seinen Geburtstag zu feiern." Statt im Kreis ihrer Liebsten feierte sie ihren Ehrentag umringt von ihren TV-Kollegen – darunter auch Erzfeindin Christin Okpara (29). Die Are You The One?-Bekanntheit konnte sich aber dazu durchringen, ihrer Konkurrentin eine Gratulation auszusprechen. "Nur das Beste, alles Gute und ganz viel Gesundheit. Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen", sagte sie ihr, während die beiden Frauen eine Umarmung austauschten.

Die einstige DSDS-Kandidatin kaufte Christin die Glückwünsche allerdings nicht zu 100 Prozent ab. "Die zwingt sich gerade auch. Eigentlich will sie ja gar nicht so dieses Gute mit mir", erklärte sie im Interview. Der #CoupleChallenge-Star stellte jedoch klar: Die Gratulation war ernst gemeint. "Das kam auf jeden Fall vom Herzen. [...] Auch meinem größten Feind hätte ich jetzt gesagt: 'Alles Gute zum Geburtstag.' Man wünscht ja auch keinem Menschen den Tod, somit kann man auch gratulieren", verdeutlichte sie.

Trotzdem kamen die Ladies während ihrer Zeit bei "Kampf der Realitystars" alles andere als gut miteinander klar. Noch wenige Stunden vor Anitas Geburtstag stichelten sie bei der Wand der Wahrheit gegeneinander. Die Teilnehmer mussten entscheiden, wer der seriöseste Realitystar in der Sala ist – und Christin erklärte, die Musikerin an letzter Stelle zu sehen. Diese ließ sich das aber nicht gefallen. "Ich würde dich ganz nach hinten stellen, Christin", meldete sie sich zu Wort und schimpfte weiter: "Dich würde ich am besten ganz rausschicken." Anita war allerdings nicht die einzige Kandidatin, mit der sich die Das große Promi-Büßen-Bekanntheit nicht verstand – Linda Nobat (30) verließ aufgrund einer früheren rechtlichen Auseinandersetzung bei Christins Ankunft prompt die Sala.

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im April 2025

