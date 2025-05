Nach Punkten: Dieser "Let's Dance"-Finalist ist Jury-Favorit

Das große Let's Dance-Finale steht an! Wer am Ende den Pokal als Dancing Star 2025 in die Höhe strecken wird, steht momentan noch in den Sternen. Einen Hinweis könnte allerdings die bisherige Punktevergabe der Jury geben, wie Kino.de berichtet. Demnach erhielt Taliso Engel bisher durchschnittlich 22 Punkte und geht damit mit den geringsten Gewinnchancen in die finale Runde. Diego Pooth (21) steht mit rund 23 Punkten auf Rang zwei. Laut der Bewertung von Joachim Llambi (60), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (57) darf sich Fabian Hambüchen (37) die besten Chancen ausmalen: Der Turner geht mit einer durchschnittlichen Bewertung von 26 Punkten pro Tanz ins Finale.

In der Freitagabendshow müssen die Finalisten jeweils drei Tänze auf das Parkett bringen. Taliso und Patricija Ionel (30) werden laut RTL einen Tango, einen Contemporary und einen Freestyle zu Titanic darbieten. Sein Kontrahent Diego will sich mit Ekaterina Leonova (38) in einem Cha-Cha-Cha, einem langsamen Walzer und dem Freestyle zum Thema "Dschungelbuch" beweisen. Bei Fabian und Anastasia Maruster stehen ein Paso Doble, ein Tango und ein Freestyle zum Motto "Popeye" auf dem Plan.

Für den Sohn von Verona Pooth (57) war "Let's Dance" eine besonders emotionale Reise. Der 21-Jährige ist mit seiner Tanzpartnerin Ekaterina zu einer Einheit verschmolzen. Im Gespräch mit Gala bedauerte er das Ende der Sendung. "Nur noch zwei Tage in unserem schönen Raum. Seit drei Monaten unser Zuhause", stellte er wehmütig fest. Die Profitänzerin pflichtete ihm bei: "Vorletzter Trainingstag, Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, dass es bald vorbei ist."

RTL / Stefan Gregorowius Die Finalisten von "Let's Dance", 2025

Getty Images Ekaterina Leonova und Diego Pooth bei "Let's Dance"

