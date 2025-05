Diddys Verteidigung zeigt Glam-Fotos von Cassie als Beweis

Im aktuellen Prozess gegen Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), hat das Verteidigungsteam des Rappers unerwartete Beweismittel vorgebracht: Mehrere glamouröse Fotos von Sängerin und Model Cassie (38) sollen belegen, dass ihre Karriere nicht durch die angeblichen Exzesse mit Diddy beeinträchtigt wurde, wie es die Anklage behauptet. Die Bilder Cassie bei Fotoshootings, während sie an Musikvideos arbeitet oder auf Veranstaltungen mit prominenten Persönlichkeiten wie Rihanna (37), Wiz Khalifa (37) und Ryan Leslie posiert, so TMZ.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor argumentiert, dass Cassie durch Diddys andauerndes, missbräuchliches Verhalten daran gehindert wurde, ihre berufliche Karriere in der Musikbranche voranzutreiben. Die Verteidigung hingegen führt die Fotos jetzt als Beweis an, dass Cassie aktiv an ihrer Karriere arbeitete und regelmäßig in der Öffentlichkeit und auf hochkarätigen Events präsent war. Diddys Team wollte an diesem Tag ursprünglich ein weiteres Foto als Beweis vorlegen, auf dem die heute 38-Jährige mit einer Waffe im Mund posiert. Dieses wurde jedoch aufgrund von Einsprüchen der Staatsanwaltschaft nicht für den Prozess zugelassen.

Cassie wurde in den 2000ern mit Hits wie "Me & U" als Sängerin bekannt und startete später auch als Model und Schauspielerin durch. Ihre jahrelange On-Off-Beziehung mit Diddy sorgte für reichlich Boulevardstoff, bis 2018 Schluss war. Heute ist sie verheiratet, zweifache Mama – und Baby Nummer ist drei schon auf dem Weg. Wegen ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft durfte sie früh aussagen und erhob dabei schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Wie viel Überwindung sie dieser Schritt kostete, war ihr deutlich anzumerken und wurde breit diskutiert. Cassies Fans drücken die Daumen, dass sie diese kräftezehrenden Tage meistert, ein gesundes Baby bekommt – und bald mit neuem Mut nach vorn schaut.

Getty Images Cassie Ventura und Rumer Willis im Februar 2016 in Los Angeles

Getty Images P. Diddy und Cassie Ventura, 2016

