Das große "Let's Dance"-Finale brachte die besten Quoten ein

San Diego Pooth (21) hat es geschafft: Er ist der strahlende Sieger der Let's Dance-Staffel 2025, deren Finale am vergangenen Freitag bei RTL ausgestrahlt wurde. Mit eindrucksvollen Performances sicherte er sich nicht nur den Sieg der Staffel, sondern verhalf RTL auch zu grandiosen Einschaltquoten, wie DWDL berichtet. Gleichzeitig nutzte der Sender die Gelegenheit, eine spannende Neuigkeit zu bestätigen: Sandra Safiulov alias Selfiesandra wird die nächste Staffel der Reality-Show Make Love, Fake Love moderieren. Doch die wahre Star-Strahlkraft lag an diesem Abend auf der Tanzbühne, die 3,56 Millionen Zuschauer fesselte und bei den 14- bis 49-Jährigen einen Staffelrekord mit 22,1 Prozent Marktanteil erzielte.

Die Quoten bestätigen den Erfolg der diesjährigen Staffel, die in den letzten Wochen konstant starke Werte einfuhr. Das Finale war ein weiterer Höhepunkt, sowohl beim Gesamtpublikum mit 19,4 Prozent Marktanteil als auch insbesondere beim jungen Publikum, das mit 830.000 Zuschauern einen klaren Tagessieg für RTL bescherte. Die Tanzshow konnte in ihrer Zielgruppe nicht nur etablierte Programme wie die "heute-show" übertrumpfen, sondern glänzte auch mit einem Rekordwert, den selbst so manche frühere Folge nicht erreichte. Auch das nachfolgende "Exclusiv Spezial" profitierte davon und holte noch beeindruckende 22,8 Prozent Marktanteil.

San Diego, der Sohn von Verona Pooth, zeigte sich schon während der Staffel als charismatischer Publikumsliebling und bewies mit seinen tänzerischen Fähigkeiten, dass er das Talent und die Ausstrahlung besitzt, in die Fußstapfen anderer prominenter Show-Gewinner zu treten. Mit der Moderationsankündigung von Sandra will RTL offenbar auch bei anderen Formaten auf frischen Wind setzen. Für Diego und die Profis geht es noch einmal weiter: Denn nächste Woche treten in einer Sondersendung der Show die Profis mit ihren beeindruckenden Choreografien gegeneinander an, um die Fans ein letztes Mal zu begeistern. Währenddessen genießt Diego den verdienten Triumph und den Applaus aus dem gesamten Land.

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury und Daniel Hartwich

RTL / Jörn Strojny SelfieSandra, Influencerin

