So würde Temptation-Jamy mit Partyszenen von Hillary umgehen

Jamy Schröder sorgt aktuell in der Show Temptation Island für Aufsehen. Der extrovertierte Kandidat lässt in der Villa nichts anbrennen, flirtet und feiert, während seine Freundin Hillary einen komplett anderen Ansatz verfolgt. Sie zeigt sich eher zurückhaltend und besonnen. Doch wie würde Jamy reagieren, wenn Hillary sich ebenso ausgelassen verhalten würde wie er? "Das wäre für mich absolut überraschend. Es entspricht einfach nicht ihrem Naturell", gesteht er im Interview mit Promiflash.

Er betont, dass sie sich in- und auswendig kennen und wissen, wie der andere tickt. Würde Hillary plötzlich ihr Verhalten komplett ändern, wäre das für ihn nach eigenen Angaben eine echte Herausforderung. Auch darauf angesprochen, wie er selbst dazu steht, sich in den gezeigten Szenen wild feiernd und flirtend wiederzusehen, gibt sich Jamy entspannt. "Klar, ich habe für ordentlich Wirbel gesorgt, das bin einfach ich. Ich war noch nie der Mensch, der still in der Ecke sitzt", erklärt er selbstbewusst. Dennoch zeigte er auch Verständnis dafür, dass solche Szenen für Hillary nicht angenehm sein könnten. "Natürlich sind die Bilder nicht immer angenehm anzusehen, gerade für Hillary, das kann ich absolut nachvollziehen."

Und wie steht Hillary zu Jamys Party-Eskapaden? Die 27-Jährige zeigt sich immer wieder verständnisvoll. Auch in der zehnten Folge blieb Hillary gelassen, als sie beim Einzellagerfeuer mit brisanten Bildern von Jamy konfrontiert wurde. Obwohl er Verführerin Alex mit anzüglichen Kommentaren bedachte und sie sogar im Interview behauptete, Jamy habe sie off-Cam am Po angefasst, verteidigte Hillary ihren Freund. "Für mich hat er keine Grenze überschritten. Für mich hat so etwas keine Bedeutung. Er ist mir jetzt ja nicht fremdgegangen, nur weil er einer Frau an den Arsch gepackt hat", stellte sie klar. Weder die Aussagen der anderen Teilnehmerinnen noch die offenen Worte von Alex konnten sie ins Wanken bringen.

Instagram / jamezgood Jamy Schröder, Reality-TV-Darsteller

Instagram / hillrysf Hillary, "Temptation Island"-Kandidatin

