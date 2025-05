Nach SelfieSandra: Auch Twenty4tim träumt von Moderationsjob

Twenty4tim (24) hat auf Instagram in einer Fragerunde Einblicke in seine Karrierepläne für die kommenden Monate gegeben. Der Social-Media-Star wurde von einem neugierigen Fan gefragt, was sein größtes Ziel für 2025 sei, und musste für die Antwort offenbar nicht lange überlegen: "Ich würde gerne mehr moderieren. Das ist mein absoluter Traum", erklärt der Influencer, der 2024 im Dschungelcamp den dritten Platz belegte. Besonders nachdem zuletzt Branchenkollegin SelfieSandra (25) den Sprung vom Influencer-Dasein ins lineare Fernsehen geschafft hat, scheint auch Tim jetzt seine Chance zu wittern.

In den letzten Jahren hat sich der ambitionierte Künstler, der sich bereits als Sänger und Reality-Star versuchte, auf verschiedenen Plattformen als charismatischer Entertainer präsentiert. Offensichtlich möchte Tim seine Karriere nun auch in Richtung Moderation ausweiten und in diesem Bereich neue Projekte angehen. Neben seiner beruflichen Vision beschäftigt den 24-Jährigen jedoch auch ein privates Vorhaben weiterhin: Er wolle endlich den Ausbau seines Hauses vorantreiben und die Immobilie genau nach seinen Wünschen gestalten.

Trotz seiner riesigen Community von 3,5 Millionen Instagram-Followern sieht sich Tim regelmäßig heftigem Gegenwind ausgesetzt. Besonders seine spektakulären Gewinnspiele geraten immer wieder ins Visier von Zweiflern, die ihm vorwerfen, Luxuspreise wie Rolex-Uhren, Designertaschen oder Bargeld nur vorzugaukeln. Dass er trotz der Kritik einen festen Platz im Herzen seiner Fans hat, zeigt sich deutlich: Seine Community steht hinter ihm. Für sie ist Tim nicht nur eine schillernde Internetfigur, sondern ein echtes Entertainment-Phänomen mit klaren Visionen und einem Hang zu großen Träumen.

Twenty4Tim im Finale des Dschungelcamps

Twenty4tim, Influencer

