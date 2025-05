Twenty4tim wehrt sich gegen die Fake-Gewinnspiel-Vorwürfe

Twenty4tim (24) steht aktuell unter Beschuss. Der Social-Media-Star wird beschuldigt, dass seine regelmäßig veranstalteten Gewinnspiele, bei denen Fans teils luxuriöse Preise wie teure Taschen, Uhren oder sogar bares Geld gewinnen können, nicht echt seien. Auf TikTok bezieht Tim nun Stellung zu den Vorwürfen und verteidigt sich mit Nachdruck. "Ich habe immer mein Wort gehalten", beteuert der einstige Dschungelcamper. Dazu blendet er Clips ein, die beispielsweise die Übergabe einer Rolex beweisen und zeigen, wie verschiedene Fans Kameras, Parfüm und andere Luxusgegenstände auspacken.

Die Vorwürfe gehen Tim sehr nahe, da er das Vertrauen seiner Fans schätzt. In seinem Video erklärt er: "Ich telefoniere auch so oft mit euch, weil mir der Kontakt zu euch immens wichtig ist." Verschiedene Creator hatten zuvor im Netz darüber spekuliert, dass die Gewinnspiele entweder unecht seien oder der Kölner sie nur aus Eigennutz veranstalte. Dass er einen Steuervorteil aus den Schenkungen zieht, streitet Tim jedoch gar nicht ab. "Wo genau liegt das Problem, wenn ein Giveaway sowohl mir als auch meiner Community etwas bringt?", fragt sich Tim.

Bei all der Nächstenliebe bleibt für den 24-Jährigen zum Glück auch noch genug Geld für sein eigenes Leben übrig. Anfang 2025 erfüllte sich Tim einen großen Traum: Er kaufte sich sein erstes Haus. "Der Umzug findet schon im Februar statt. Mein Herz pocht so sehr!", berichtete er seinen Followern auf Instagram damals unter Tränen. Seitdem gibt der Influencer immer wieder Einblicke in die Renovierungsarbeiten im Netz.

Twenty4tim, Sänger

Twenty4tim, Influencer

