"Absolut qualvoll": Sophie Turner über Trennung von Töchtern

Sophie Turner (28), bekannt aus Game of Thrones, gab kürzlich ein Interview, in dem sie offen über die Herausforderung sprach, von ihren Töchtern Willa und Delphine getrennt zu sein. Die Schauspielerin lebt momentan in London, während ihre beiden Kinder zeitweise bei ihrem Vater, dem Sänger Joe Jonas (35), in den USA sind. Das Paar hatte sich im September 2023 nach vier Jahren Ehe scheiden lassen. "Es ist absolut qualvoll", beschrieb Sophie das Gefühl der Trennung gegenüber Harper's Bazaar.

Sophies Entscheidung, trotz allem in Großbritannien zu leben, hat mehrere Gründe. Unter anderem spielte auch die wachsende Beunruhigung über gesellschaftliche Entwicklungen in den USA, wie die Zunahme von Waffengewalt, eine Rolle bei ihrem Umzug. Trotz der Scheidung haben sie und Joe eine einvernehmliche Regelung zur gemeinsamen Erziehung ihrer Kinder erreicht, die es Willa und Delphine ermöglicht, Zeit in beiden Ländern zu verbringen.

In England hat die "X Men"-Darstellerin nicht nur Frieden, sondern auch neues Liebesglück gefunden: Sie ist mit dem Aristokraten Peregrine Pearson zusammen. Sophie machte ihre Beziehung auf Instagram öffenlich, indem sie ein Kuss-Foto von sich und Peregrine postete.

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas auf der Pariser Fashion Week, 2018

Instagram / sophiet Sophie Turner und Peregrine Pearson, 2024

