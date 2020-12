Nicole Kidman (53) plaudert ihr Erfolgsrezept für eine harmonische Ehe aus! Seit rund 14 Jahren sind die Hollywood-Ikone und der Country-Star Keith Urban (53) jetzt schon verheiratet. Aus ihrer Liebe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor: ihre Töchter Sunday Rose (12) und Faith Margaret (9). Bis heute sind die Eltern überglücklich miteinander – erst vor wenigen Wochen schwärmte die Schauspielerin in den höchsten Tönen von ihrem Mann. Jetzt verriet Nicole das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung.

Gegenüber Bild stellte die 53-Jährige klar: "Wie in jeder Beziehung muss man täglich Kompromisse eingehen und viel Verständnis füreinander aufbringen, um harmonisch zusammenleben zu können." Die Ehe sei ein gutes Stück Arbeit, aber das sei es wert: "Doch ich liebe es, verheiratet zu sein – und zwar von ganzem Herzen!", betonte Nicole weiter.

Daran hat Keith natürlich einen großen Anteil: "Er ist ein toller Mann. Er ist so fürsorglich und bedacht", schwärmte die Blondine von ihrem Gatten. "Das Wundervolle an ihm ist, dass er schon so war, als ich ihn kennengelernt habe. Als ich ihn zum allerersten Mal gesehen habe, habe ich gebetet, dass ich irgendwann genau so einen Mann an meiner Seite haben werde – für den Fall, dass ich Keith nicht bekommen sollte."

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

Anzeige

Jason Kempin/Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den CMA Awards 2019

Anzeige

ROBYN BECK/AFP via Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de