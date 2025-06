Die Fans sind über Kim Virginias kryptische Zeilen verärgert

Kim Virginia Hartung (30) sorgt derzeit für reichlich Wirbel in den sozialen Medien. Die Reality-TV-Bekanntheit befindet sich momentan im Krankenhaus. Aus der Klinik heraus teilte sie in den vergangenen Tagen mehrere Updates mit ihren Fans, die allerdings mehr Fragen aufwerfen, als Antworten zu liefern. Am Mittwoch schrieb Kim auf Instagram, dass sie "körperliche Gewalt" erfahren habe und sich ihre Verlobung mit Nikola Glumac (29) aufgelöst habe. Viele ihrer Follower spekulierten daraufhin, dass die Ereignisse miteinander in Zusammenhang stehen könnten. Jetzt rudert die Influencerin wieder zurück und stellt ausdrücklich klar, dass Nikola ihr gegenüber nicht handgreiflich geworden sei. Ihre Fans sind von den ständigen kryptischen Aussagen mehr als genervt.

Die knappen und ausweichenden Updates der Influencerin stoßen bei ihren Fans zunehmend auf Kritik. Viele werfen ihr vor, durch ihre vagen Formulierungen absichtlich Raum für Gerüchte zu lassen. "Tja, liebe Kim, bei so einem Thema bitte erst nachdenken und dann schreiben – nicht umgekehrt. Du hast Gewalt geäußert, von Trennung ist die Rede. Da macht sich jeder seinen Reim drauf", ärgert sich ein Nutzer unter einem Promiflash-Beitrag. Ein anderer stellt fest: "Was sie alles sagen kann, außer das, was wirklich passiert ist. Finde ich total schräg."

Schon seit Längerem hält Kim ihre Fans und andere Social-Media-Nutzer mit ihrem Leben auf Trab. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Geschehnisse, die sie anteaserte, um sie kurz danach vollumfänglich zu erzählen. Mit einer ihrer letzten Storys scheint sie den Bogen bei einigen nun aber überspannt zu haben. Sie schrieb: "Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich erklären kann, was genau passiert ist. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, unendlich schockiert, traurig und wütend zugleich! Ich werde nicht mehr schweigen und mich kleinhalten lassen! Und bevor es woanders steht: Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt." Außerdem erklärte sie, dass sie "nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt" immer noch stationär im Krankenhaus liege.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025

