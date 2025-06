P. Diddy soll Opfer zu unverhütetem Verkehr gezwungen haben

Sean "P. Diddy (55)" Combs sieht sich weiterhin schweren Anschuldigungen im Zusammenhang mit einem laufenden Prozess wegen sexuellen Missbrauchs und Menschenhandels gegenüber. Wie Daily Mail berichtet, wurde am 5. Juni den Geschworenen in New York eine Tonaufnahme vorgespielt, in der eine Frau – in den Gerichtsunterlagen als Jane Doe bezeichnet – darum bat, ein Kondom zu verwenden, während sie mit einem männlichen Escort in Diddys Anwesenheit intim gewesen sein soll. Auf der Aufnahme ist angeblich die Stimme des Musikproduzenten zu hören, wie er eingreift und Janes Wunsch ablehnt. Die Frau erklärte, dass sie diese Ablehnung als Aufforderung verstand, sich dem Verlauf der Situation zu fügen.

Im Gericht schilderte Jane, dass diese sogenannten "Freak Offs" teils bis zu 18 Stunden dauerten und mehrere Personen daran beteiligt waren. Um durchzuhalten, habe sie regelmäßig Ecstasy genommen, trotz ihrer sichtbaren Erschöpfung. Sie berichtete unter Tränen, dass sie über Gesichtsausdrücke zu vermitteln versuchte, wie ausgelaugt sie war, und manchmal den Versuch unternahm, das Geschehen zu beschleunigen, was Diddy jedoch abgelehnt haben soll. Nach eigenen Angaben bereitete sie sich zwischen den Begegnungen oft frisch vor, um für die nächste Situation gerüstet zu sein. Seit Mitte Mai muss sich der Musiker vor einem Gericht in New York verantworten – er weist alle Vorwürfe von sich.

Diddy, der seit mehr als zwei Jahrzehnten eine Ikone der Musikbranche ist und mit seinem Label Bad Boy Records großen Erfolg feierte, sieht sich seit seiner Verhaftung im September 2024 gravierenden Vorwürfen ausgesetzt. Von seinen insgesamt sieben Kindern und seinem Anwalt wird er weiterhin unterstützt. Dieser bezeichnete die Anschuldigungen als "ungerecht" und bat die Öffentlichkeit, kein Urteil zu fällen, ehe alle Fakten bekannt sind. Bis zur Klärung bleibt Diddy im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert, nachdem seine Kaution bereits viermal abgelehnt wurde.

Getty Images P. Diddy im Januar 2020

Getty Images P. Diddy, 2007