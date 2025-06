"Hier bin ich": Abgetauchte Kim Virginia meldet sich im Netz

Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (30) hat sich nach längerer Funkstille endlich bei ihren Followern zurückgemeldet. Fans der TV-Bekanntheit waren zuletzt in Sorge, nachdem es geheißen hatte, sie sei abgetaucht und habe weder Kontakt zu ihrer Familie noch zu ihrem Ex-Verlobten Nikola Glumac (29). In einer ausführlichen Videobotschaft auf Instagram wendet sich Kim nun an ihre Anhänger und erklärt: "Hallo, meine Sportsfreunde. Ich habe gehört, ich bin abgetaucht, also tauche ich jetzt wieder auf. Hier bin ich." Dabei betont sie in ihrer Story auch, dass sie sich derzeit auf ihre mentale Gesundheit konzentrieren und Ruhe suchen muss.

Kim stellt klar, dass es für sie aktuell wichtig sei, sich auf sich selbst zu besinnen und Grenzen zu setzen. Sie spricht auch darüber, dass sie in schwierigen Situationen egoistisch handelt, was manchen "blöd" erscheinen möge, für sie aber essenziell sei. In ihrer Nachricht ermutigt sie ihre Fans, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören: "Ihr müsst dann erst mal gucken, was ihr braucht und euch das holen. Ganz einfach, ihr kommt vor allen anderen in dem Moment." Kim zeigt sich außerdem dankbar für die jüngste Therapiesitzung in Dubai, die ihr viel Kraft gegeben habe. Besonders rational geführte Gespräche, in denen Gedanken geordnet werden, seien laut ihr eine große Hilfe.

In den vergangenen Tagen erreichte das Beziehungsdrama zwischen Kim und Nikola einen neuen Höhepunkt. Nachdem Kim öffentlich gemacht hatte, dass sie die Verlobung beendet hat, reiste Nikola extra nach Dubai. Dort wollte der Reality-TV-Teilnehmer versuchen, seine Ex-Verlobte umzustimmen. Doch seine Mühe blieb vergeblich. "Ich bin jetzt im Hotel und ich werde die Nacht hier verbringen, weil Kim mir nicht antwortet und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll", offenbarte er seinen Fans bei Instagram. Sichtbar mitgenommen berichtete er unter Tränen, dass selbst Kims Mutter keinen Kontakt zu ihrer Tochter herstellen konnte. Doch offensichtlich besteht inzwischen kein ernsthafter Grund zur Sorge mehr.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Juni 2025

Anzeige Anzeige