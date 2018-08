Samu Haber (42) hat allen Grund zur Freude! Seit 2013 war der finnische Sänger Teil von The Voice of Germany gewesen. Nach vier erfolgreichen Staffeln und dem Sieg seines Schützlings Natia Todua (22) verabschiedete er sich jedoch aus der beleibten Casting-Show. Der Grund: Er wolle sich ein wenig aus dem Showbiz zurückziehen. Seinem Privatleben scheint dieser Entschluss tatsächlich gutgetan zu haben – bei Samu könnte es nämlich hinter den Kulissen gar nicht besser laufen. In einem Interview offenbarte er jetzt völlig überraschend: Er ist verlobt!

Auch wenn der Frontmann von Sunrise Avenue bereits seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit steht und seine Fans liebt: Details über sein Privatleben hielt er dennoch immer vor dem Publikum zurück. Umso seltener ein Moment wie dieser, in dem Samu jetzt die Liebes-News verriet. Im Interview mit der Zeitung finnischen Ilta-Sanomat wurde er von einer Redakteurin auf einen verdächtigen Ring an seiner linken Hand angesprochen. Statt wie üblich auf eine spezifische Antwort zu verzichten, offenbarte der Sänger: Er sei tatsächlich verlobt!

Mehr wollte Samu dazu jedoch nicht sagen und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht tun. Die glückliche Dame an seiner Seite bleibt also ein Geheimnis.

