Festnahme: Mann stürmt bei Katy Perrys Konzert die Bühne

Bei einem Konzert von Katy Perry (40) in der Qudos Bank Arena in Sydney kam es am Montag zu einem Zwischenfall: Ein Mann stürmte während der Performance der amerikanischen Sängerin die Bühne und packte sie an der Schulter, während er aufgeregt auf und ab sprang. Die Musikerin reagierte zunächst verwirrt, versuchte den Schreck dann jedoch mit Humor zu überspielen. "Na ja, so eine Show wird es nie wieder geben, also genießt es, Sydney!", witzelte sie laut The Standard. Das Sicherheitspersonal griff schnell ein und eskortierte den Eindringling von der Bühne, bevor die Polizei ihn festnahm.

Laut 9News wurde der Mann anschließend zur Polizeistation in Auburn gebracht und dort wegen Betretens eines verbotenen Geländes sowie der Behinderung einer Person bei ihrer Arbeit oder Pflicht angeklagt. Auf Kaution freigelassen, wurde ihm zusätzlich ein sechsmonatiges Betretungsverbot für das Sydney Olympic Park Gelände auferlegt. Dass es sich bei der Aktion um eine spontane, humorvoll gemeinte Idee handelte, gab der Mann im Nachhinein zu. Er erzählte der Presse, dass sein Verhalten Katy "erschreckt" habe, vor allem, als sie merkte, dass er nicht zur Crew gehörte. "Ich wollte noch meine Fortnite-Moves zeigen, aber die Security war zu schnell", erklärte er.

Solche Vorfälle sind jedoch keine Seltenheit für den Mann, der in der Vergangenheit ähnlich gehandelt hat. Bisherige Eskapaden umfassen Störungen bei einem Konzert von The Weeknd (35) sowie das Eindringen in Austragungsorte der Olympischen Spiele, der Frauenfußball-Weltmeisterschaft und des Cricket-Weltmeisterschaftsfinales. Nun kündigte er an, mit solchen Aktionen endgültig aufzuhören: "Ich habe so oft Ärger bekommen. Es reicht", gestand er im Gespräch mit dem Medium. Währenddessen bleibt Katy Perry weiterhin fokussiert auf ihre The LifeTimes World Tour, die bei ihren Fans rund um den Globus großen Anklang findet.

Getty Images Katy Perry, 2025

Getty Images Katy Perry, Sängerin

