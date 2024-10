Kult-Killer kehrt zurück: Tobin Bell als Jigsaw in "Saw XI"

Tobin Bell (82) hat es wieder getan – der legendäre Schauspieler, der Horrorfans seit Jahren als der kaltblütige John Kramer alias Jigsaw in Atem hält, meldet sich für "Saw XI" nun ganz offiziell zurück. Nachdem "Saw X" im vergangenen Jahr sowohl Kritiker als auch Zuschauer begeistert und das in die Jahre gekommene Franchise mit stolzen 80 % auf Rotten Tomatoes wiederbelebt hat, folgte jetzt die Ankündigung des elften Teils. Im Interview mit der "Los Angeles Times" verriet Tobin, dass er sich "sehr darauf freue", John Kramer weiterzuentwickeln. Seine düstere Figur sei schließlich noch lange "nicht fertig".

"John ist der Meinung, dass die Welt von mittelmäßigen Menschen übernommen wurde", erklärte Tobin über "Saw XI". Der kommende Film wird direkt an "Saw X" anknüpfen und die Ereignisse bis zu Kramers Tod in "Saw III" weiter aufdröseln. Die Zuschauer dürfen sich also auf einen weiteren Abstieg in die düstere Welt von John Kramer freuen – der laut Tobin fest davon überzeugt ist, "dass wir alle mit den Konsequenzen dessen, was wir schaffen, umgehen müssen. Und dass diese Menschen nicht zu schätzen wissen, was sie haben." Ob Fans der Reihe nach dem 26. September 2025, wenn das neue Sequel in die Kinos kommt, noch ruhig schlafen können, bleibt abzuwarten.

Der Kult um Jigsaw begann im Jahr 2004 mit "Saw"– einem Film, der das Folter-Horror-Genre revolutionierte und einen der ikonischsten Leinwandkiller aller Zeiten etablierte. Die Eröffnungssequenz, in der zwei Männer gefesselt in einem dreckigen Badezimmer mit einer Leiche zwischen einander aufwachen und gezwungen werden, grauenvolle Entscheidungen zu treffen, setzte den Ton für die gesamte Reihe. Die Streifen sind nichts für schwache Nerven, aber wer Splatter und überraschende Wendungen liebt, für den ist "Saw" ein absolutes Muss.

Getty Images Schauspieler Tobin Bell im Oktober 2024

Tobin Bell in "Saw IV"

