"Zirkus": Kim Virginia Hartung teasert das nächste Drama an

Das Drama um Kim Virginia Hartung (30) nimmt wohl kein Ende. Die Reality-TV-Bekanntheit hat jetzt in einer Instagram-Story neues Unheil angeteasert. Nachdem sie und der Vater ihres ungeborenen Babys, Nikola Glumac (29), ihre Verlobung aufgelöst hatten, scheint nun der nächste Aufreger auf die Influencerin zu warten. Kim erklärte ihren Followern, dass die kommenden Wochen turbulent werden könnten: "Der Zirkus wird zumindest für diesen Monat auf keinen Fall enden. Es wird superlustig." Was genau dahintersteckt, verriet sie allerdings nicht.

Kims Follower spekulieren nun, was hinter ihren Aussagen stecken könnte. Einen kleinen Hinweis gab sie selbst, als sie erwähnte, dass das kommende Chaos möglicherweise mit einem Umzug zusammenhängen könnte. Geht es hierbei um das geplante Familiennest? Noch vor wenigen Wochen hatten Kim und ihr Ex-Verlobter angekündigt, gemeinsam in ein Haus in Dubai zu ziehen.

Seit Monaten scheint eine Tragödie nach der anderen Kim heimzusuchen. Viele Fans zweifeln allerdings an den zahlreichen dramatischen Erlebnissen. Dafür hat die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin durchaus Verständnis. "Ich weiß jetzt schon, keiner von euch wird es mir glauben. Ich würde es selbst nicht glauben, wenn das nicht wirklich mein Leben wäre, ich da drin stecken würde und ich das sehen würde mit meinen eigenen Augen", gibt sie in der Story offen zu.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Influencerin

Anzeige Anzeige