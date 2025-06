Liebes-Drama beschert Kim Virginia und Nikola Follower-Boost

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) stehen derzeit im Zentrum eines aufsehenerregenden Liebesdramas, das nicht nur Spekulationen in den sozialen Medien anheizt, sondern auch ihre Instagram-Reichweite massiv wachsen lässt. Seit Anfang Juni verzeichnen beide Reality-TV-Stars beeindruckende Follower-Zuwächse: Nikola legte von 485.000 auf 684.000 Follower zu – ein Plus von 199.000. Auch Kim konnte rund 100.000 neue Abonnenten gewinnen und steht nun bei stolzen 1,11 Millionen. Ob als Unterstützer oder als stille Beobachter: Das Drama um das Ex-Paar treibt die Neugier – und die Klickzahlen – spürbar in die Höhe.

Während die beiden ihre Trennung und die damit verbundenen Ereignisse regelmäßig anteasern, sorgen sie mit diesem Vorgehen nicht nur für Gesprächsstoff, sondern auch für Kritik. Einige Beobachter vermuten, dass es sich bei dem öffentlich ausgetragenen Drama um eine kalkulierte PR-Aktion handelt, um ihre Reichweite zu vergrößern. Dennoch scheint die Taktik aufzugehen: Jeder neue Post und jedes Statement wird von einer wachsenden Zuschauerschaft verfolgt, die scheinbar nicht genug von den Entwicklungen zwischen Kim und Nikola bekommen kann. Doch ob inszeniert oder nicht, die Neugier der Community scheint unerschöpflich, und die Zahlen sprechen für sich.

Auch Kollegen wie Jakub Jarecki (29) haben sich bereits kritisch zum Verhalten des Ex-Paares geäußert. In seiner Instagram-Story betonte er: "Freunde, wirklich, glaubt kein Wort von dem, was die erzählen." Kim und Nikola wird vorgeworfen, persönliche Grenzen zu überschreiten und mediale Aufmerksamkeit über alles zu stellen. Die große Frage bleibt, ob dieser Erfolg langfristig mehr schadet als nützt – denn Authentizität und Glaubwürdigkeit geraten zunehmend ins Wanken. Doch gerade das Spiel mit Realität und Inszenierung scheint die Faszination für die beiden nur noch zu verstärken.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im März 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

