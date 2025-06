Mitten in Ehe-Krise: Katy Perry teilt süßen Clip von Daisy

Katy Perry (40) hat ihre Fans mit einem entzückenden Einblick in ihr Leben hinter den Kulissen begeistert. Die Sängerin teilte am Freitag einen Clip auf Instagram, der ihre vierjährige Tochter Daisy Dove dabei zeigt, wie sie in einem Hotelzimmer in Sydney hinter einem Vorhang singt. "Tourleben Nebenquest Leckerbissen", schrieb Katy dazu und gab ihren Followern mit ein paar weiteren Aufnahmen einen humorvollen Einblick in den Alltag während ihrer Welttournee. Zu ihrem aktuellen Stopp in Australien gehören große Konzerte in Städten wie Melbourne, Brisbane und Sydney.

Aber nicht nur Daisys Gesang sorgte für Schlagzeilen: Auf der Bühne in Sydney ließ Katy mit einer Aussage die Gerüchte um Spannungen in ihrer Beziehung zu Orlando Bloom (48) weiter brodeln. Während sie in ihrem Set den Trennungssong "I'm Still Breathing" performte, sinnierte sie beim Anblick einer Packung Tim-Tam-Kekse: "Das ist ein Lied über eine Trennung und dieser Tim Tam hat mich gerettet." Laut Insiderinformationen von People sollen die Sängerin und der Schauspieler tatsächlich getrennte Wege gehen. Die offizielle Verkündung soll aber erst nach Katys Tour stattfinden.

Grund für das angebliche Liebes-Aus soll unter anderem die mäßige Resonanz auf Katys letztes Album "143" gewesen sein. Diese übte offenbar zusätzlichen Druck auf die beiden aus. Die Romanze der beiden startete 2016, wenig später trennten sie sich aber wieder. Rund ein Jahr später folgte ein Liebescomeback und 2020 schließlich die Geburt von Katy und Orlandos gemeinsamer Tochter Daisy.

Instagram / katyperry Sängerin Katy Perry mit ihrem Team, Juni 2025

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024

