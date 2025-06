Trotz Misshandlungen: P. Diddys Ex-Freundin war eifersüchtig

Eine ehemalige Freundin von P. Diddy (55), die unter dem Pseudonym "Jane" auftritt, hat während der Verhandlung in New York erschütternde Aussagen gemacht. Trotz der jahrelangen Gewalt und der emotionalen Abhängigkeit sei sie eifersüchtig auf den Musiker gewesen, wenn andere Frauen in seinem Leben auftauchten. Die Frau berichtete, dass sie an einer von P. Diddy arrangierten mehrtägigen Sex-Veranstaltung mit mehreren Männern teilnahm, nur um später zu erfahren, dass der Rapper mit einer anderen Frau in den Urlaub fuhr.

Laut Stern versuchte die Verteidigerin des Rappers, Teny Geragos, die Glaubwürdigkeit der Zeugin zu erschüttern. Dazu legte sie Nachrichten zwischen Jane und P. Diddy vor, die deren angeblich freiwillige Liebesbeziehung belegen sollten. Jane erklärte jedoch, dass sie sich gezwungen fühlte, Dinge zu schreiben, die P. Diddy gefallen würden. Mit scharfem Sarkasmus entgegnete sie beispielsweise Fragen nach Luxusgeschenken wie Designerhandtaschen. "Ich habe nur ein Trauma bekommen", kommentierte sie lakonisch die mutmaßlichen Geschenke und hinterfragte die Bedeutung von Luxus in ihrer Situation.

Zu Beginn der fünften Prozesswoche schilderte Jane körperliche und mentale Misshandlungen. Aus finanzieller Abhängigkeit habe sie trotz allem keine Trennung in Erwägung gezogen. Jane gab zudem an, sich immer wieder von P. Diddy "sehr geliebt" gefühlt zu haben, was die toxische Bindung für sie noch schwieriger machte.

Getty Images Cassie und P. Diddy, 2006

Getty Images P. Diddy im Jahr 1999